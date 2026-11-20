El transporte público de pasajeros de Necochea y Quequén podría volver a interrumpirse este viernes, en medio de un nuevo conflicto por salarios pendientes. Los choferes advirtieron que, si no reciben el porcentaje restante de sus haberes de octubre antes de las 18, iniciarán una retención de tareas en todas las líneas.

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La advertencia fue transmitida por fuentes gremiales y trabajadores consultados por el medio NdeN, que señalaron que el plazo acordado con la empresa para completar los pagos vence precisamente durante esta jornada.

Hasta el momento, los colectivos continúan circulando mientras los trabajadores aguardan que se regularice la deuda salarial. Sin embargo, la falta de acreditación del dinero podría desencadenar una nueva medida de fuerza, con consecuencias para miles de usuarios.

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Qué parte del sueldo todavía adeuda la empresa

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes sindicales y choferes, la empresa habría abonado hasta el jueves el 80% del salario correspondiente a octubre, además de una suma no remunerativa de $60.000 y el saldo pendiente del aguinaldo.

El reclamo se concentra ahora en el 20% restante de los haberes, cuyo vencimiento de pago quedó establecido para el 20 de noviembre.

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Según las fuentes consultadas por NdeN, desde la empresa habrían anticipado dificultades para reunir los fondos necesarios para completar la obligación salarial. Entre los argumentos mencionados aparecen los desembolsos realizados desde la firma del acuerdo y la falta de ingreso de recursos vinculados con los atributos del sistema de transporte.

No obstante, estos planteos fueron transmitidos por fuentes gremiales y trabajadores, y permanecen pendientes de confirmación directa por parte de la compañía.

El antecedente que permitió levantar el paro

La situación actual tiene como antecedente el conflicto que paralizó el transporte público a fines de octubre. El 30 de ese mes, la Compañía de Transportes Necochea y la representación gremial alcanzaron un entendimiento en la delegación local del Ministerio de Trabajo.

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El acuerdo permitió levantar la medida de fuerza y restablecer el servicio, aunque los trabajadores aceptaron retomar sus actividades con parte de las obligaciones salariales todavía pendientes.

En ese entendimiento se estableció un cronograma para completar los pagos adeudados, con el 20 de noviembre como fecha límite para cancelar los compromisos vinculados con los salarios de octubre y el aguinaldo.

Con el sueldo anual complementario ya cancelado, según las fuentes consultadas, la discusión quedó concentrada en el porcentaje restante del salario mensual.

Todas las líneas podrían verse afectadas

La advertencia de los choferes establece las 18.00 del viernes como horario límite para verificar si se acredita el dinero. Si el pago no se concreta, la retención de tareas alcanzaría a todas las líneas urbanas de Necochea y Quequén.

Una eventual interrupción volvería a complicar los traslados de vecinos que dependen del transporte público para concurrir a sus trabajos, asistir a establecimientos educativos, realizar trámites o acceder a centros de salud.

Por ahora, la continuidad del servicio depende del cumplimiento del compromiso salarial asumido por la empresa. La definición se conocerá una vez vencido el plazo establecido en el acuerdo.