Desde las 14 de este martes, los choferes de Transportes Necochea S.A. iniciaron una retención de tareas, dejando sin servicio de colectivos a Necochea y Quequén.

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La medida fue resuelta en una asamblea de trabajadores ante los reiterados incumplimientos en el pago de los salarios.

El conflicto se profundizó luego de una reunión de la que participaron representantes de la UTA Mar del Plata, delegados de UTA Necochea y los trabajadores de la empresa, quienes resolvieron avanzar con la retención de tareas al considerar que la situación salarial se volvió insostenible.

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Desde el gremio sostienen que los choferes vienen cobrando sus haberes de manera parcial y fuera de término desde hace varios meses, una situación que afecta la economía de las familias y que, aseguran, ya no puede sostenerse.

Según informó Noticias de Necochea, además hay incertidumbre sobre el futuro del transporte público en el distrito, luego de que la licitación del servicio quedara desierta y continúe la prestación mediante una prórroga, agrava el escenario y requiere una solución de fondo.

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La continuidad de la medida dependerá de una nueva instancia de negociación prevista para este miércoles a las 17, cuando los trabajadores volverán a reunirse en asamblea para evaluar la propuesta que presente la empresa.

Si la oferta resulta satisfactoria, la retención de tareas podría levantarse antes de lo previsto. En caso contrario, la medida continuará hasta las 5 de la mañana del jueves, tal como fue resuelto inicialmente.