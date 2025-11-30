La historia de Nicole Verón, una agente de la Policía de la Ciudad que vive en Ezeiza, generó un fuerte revuelo nacional. La joven de 25 años fue suspendida luego de que se viralizaran sus videos eróticos filmados con el uniforme oficial. En diálogo con Clarín, la agente aseguró que no cometió ningún delito y que su decisión de abrir una cuenta de contenido para adultos fue estrictamente económica.

“Estuve mal, pero lo hice por necesidad. No soy ninguna prostituta”, dijo Verón, madre de una nena de 8 años. Explicó que, mientras está de licencia médica, su sueldo ronda los 600 mil pesos, cifra que —según afirmó— no le alcanza para mantenerse con su hija. Por eso abrió una cuenta en OnlyFans, donde llegó a facturar 6 millones de pesos en un mes.

Una de las imágenes que se viralizaron de la agente en las redes sociales.

La agente asegura que la situación se descontroló cuando los seguidores le pidieron grabar contenido con el uniforme. “Accedí sin pensar. Y explotó todo. El morbo por verme vestida como policía generó algo impensado”, contó.

Según relató, desde que sus videos se hicieron virales, vive un clima de angustia. “Mi teléfono está en llamas. Estoy paranoica, todos me conocen. No salí de mi casa durante cuatro días”, dijo. Incluso afirmó sentirse “perseguida” por la fuerza y por la Justicia porteña.

“Nunca pensé que algo así iba a comprometer mi trabajo”, admitió la joven.

Verón señaló que su familia la apoya y que el dinero obtenido lo destinó a pagar deudas y adelantar la matrícula escolar de su hija para todo 2026. También aseguró que sigue creando contenido, pero ya sin el uniforme.

Su futuro dentro de la Policía de la Ciudad es incierto. La joven fue citada para firmar notificaciones por un sumario administrativo en la Oficina de Transparencia. “Tengo la sensación de que me van a exonerar”, afirmó.

Desde sus redes sociales, Nicole Verón dice ser víctima de "una persecución de parte de la Policía y la Justicia de la Ciudad".

La agente también habló de su historial dentro de la fuerza, incluido un episodio de acoso que denunció ante la Oficina Especializada en Violencia Institucional. “Le tengo miedo al maltrato, al acoso. No sé si quiero volver”, expresó.

Mientras tanto, sus videos continúan replicándose en redes, alimentando el caso que ya divide opiniones en la fuerza y entre los vecinos. “Nunca pensé que algo así iba a comprometer mi trabajo. Me arrepiento de haber usado el uniforme”, concluyó.