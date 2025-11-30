Chacarita presentó este fin de semana a su nuevo mánager Enrique Borrelli y al entrenador Matías Módolo, y la conferencia dejó una frase que retumbó en San Martín. El presidente Néstor Di Pierro aseguró que “ninguno de esta comisión directiva es ‘seca nunca’ de nadie”, en un discurso cargado de definiciones políticas, autocrítica y pedidos a la masa societaria.

El acto se realizó en la sala de prensa del estadio y marcó el inicio formal del proyecto 2026 del Funebrero. Tras la introducción institucional, Borrelli —quien regresó al club después de 20 años— expresó: “No quiero intentar ser campeón, quiero ser campeón. Chacarita tiene que estar en Primera y hacia ese camino vamos”. Módolo, por su parte, señaló que busca “un equipo con jugadores inteligentes, profesionales y con mentalidad ganadora”.

Saluden a Chaca que se va…

Di Pierro encendió la conferencia

La apertura de la presentación quedó a cargo del presidente, que aprovechó la escena para enviar un mensaje interno y externo. Además de remarcar que la prioridad del club es regresar a la Liga Profesional, Di Pierro pidió compromiso a la comunidad funebrera: “Chacarita el año que viene no puede tener menos de 15.000 socios activos. Eso nos permitirá trabajar en infraestructura y darle al cuerpo técnico todo lo que necesite”.

El mandatario defendió el proceso de ordenamiento institucional iniciado en 2021 y afirmó que en 2026 comenzará la etapa de “profesionalización total en todas las áreas”. También destacó la unidad alcanzada entre todas las agrupaciones políticas del club: “Si empujamos todos juntos, no tengo dudas de que vamos a cumplir el sueño de volver a Primera”.

En un tramo inesperado, disparó la frase que marcaría la jornada: “Ninguno de nosotros regaló el ascenso de 2023. Ninguno de esta comisión directiva es ‘seca nunca’ de nadie. Aprendimos que a veces hay que dar un paso para atrás para después dar tres para adelante”.

Un discurso que contrasta con el escenario nacional

Las palabras de Di Pierro se dan en un contexto político caliente en el fútbol argentino. En los últimos días, decenas de clubes de todas las categorías —entre ellos Ferro, Colón, Central Córdoba, Quilmes y el propio Chacarita— emitieron comunicados de apoyo a Claudio “Chiqui” Tapia y a la AFA.

La ola de respaldos surgió tras la controvertida decisión de otorgarle a Rosario Central el título de Liga 2025 por su posición en la tabla anual. El episodio desató una fuerte crisis entre Tapia, Estudiantes de La Plata y otros sectores, además de críticas públicas del Gobierno Nacional.

En ese marco, Quilmes fue el primer club en manifestarse, y luego se sumaron equipos del Ascenso y de Primera, todos reclamando “respeto institucional” y defendiendo el modelo asociativo frente al avance de las Sociedades Anónimas Deportivas.

Cuando hay rumbo, renace la ilusión ❤️🤍🖤



La postura previa de Chacarita

El 28 de noviembre, Chacarita ya había fijado posición con un comunicado en el que respaldó abiertamente a Tapia, reivindicó el rol social de los clubes y defendió la “autonomía de las instituciones” frente a cualquier intento de privatización.

El texto recordó que el Funebrero nació con valores ligados al trabajo y la organización comunitaria, y remarcó que “los clubes pertenecen a sus socios y a sus comunidades”. Por eso, resultaron llamativas las expresiones de Di Pierro en la presentación, especialmente la aclaración sobre no responder a intereses ajenos.

El Club Atlético Chacarita Juniors manifiesta su preocupación frente a las recientes operaciones y expresiones que buscan deslegitimar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y avanzar sobre modelos que atentan contra la estructura solidaria del fútbol nacional.





Un 2026 de alto voltaje

Con Borrelli como mánager, Módolo como DT y una reestructuración completa en inferiores, infantiles y reserva, Chacarita inicia una etapa que promete protagonismo y ambición. El club apuesta a recuperar su semillero, fortalecer su infraestructura y pelear el ascenso desde el primer día.

La frase del presidente quedó flotando en el aire. El mensaje político, institucional y emocional marca el arranque de un año que, puertas adentro, el Funebrero ya vive como bisagra.