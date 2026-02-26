La Escuela Primaria N° 7 de Bragado fue nuevamente atacada durante la madrugada de este jueves, a pocas horas del robo y los daños que ya habían conmocionado a la ciudad. Esta vez, además de provocar nuevos destrozos, los autores dejaron mensajes amenazantes escritos en los bancos del aula.

Según informó el medio local Bragado Informa, personas aún no identificadas ingresaron al edificio y causaron roturas en mampostería, deterioro de mobiliario y destrucción de material didáctico, lo que afecta de manera directa el normal desarrollo de las clases.

Uno de los hechos más preocupantes fue la aparición de la frase: “No busquen, somos nosotros”, escrita con témpera sobre los bancos. La inscripción fue interpretada como una posible represalia tras la reciente detención de dos sujetos que merodeaban un supermercado abandonado en las inmediaciones del establecimiento escolar.

En este nuevo episodio no se registraron faltantes, pero sí daños importantes. También rompieron una importante cantidad de huevos almacenados en el comedor, generando pérdidas adicionales dentro de la institución.

El director del establecimiento, Alan Csup, dio aviso a la Policía en horas de la mañana y radicó la correspondiente denuncia para que se investigue lo ocurrido.

La reiteración de ataques en tan corto plazo vuelve a poner en discusión la seguridad en las escuelas bonaerenses, especialmente en edificios que ya habían sido vulnerados. En Bragado, la preocupación crece entre docentes y familias, que reclaman medidas concretas para proteger un espacio clave para la educación y contención de los chicos.