Una delegación de alumnos de una escuela de Campana llegó este viernes a la Plaza del Congreso para realizar una visita educativa, pero terminó encontrándose con un escenario muy distinto al habitual. Horas después de los incidentes registrados durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los chicos recorrieron el lugar mientras todavía eran visibles los daños provocados durante la jornada anterior.

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La situación quedó registrada durante una salida en vivo de A24, cuando el cronista Gabriel Prosperi mostraba el estado en que había quedado la plaza tras los enfrentamientos. Mientras recorría los jardines, advirtió la presencia de un grupo de estudiantes y decidió acercarse para preguntarles de dónde provenían.

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—¿De dónde vienen? —consultó el periodista.

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—De Campana —respondió uno de los adultos responsables.

Luego les comentó: "No es el mejor día hoy para conocer la plaza, no se van a llevar la mejor imagen", a lo que uno de los integrantes del contingente respondió con naturalidad: "No, fresco nada más".

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📍 Plaza del Congreso | La imagen del día después

Un grupo de alumnos de una escuela de #Campana llegó de visita al Congreso y se encontró con la plaza todavía marcada por los incidentes de la protesta.



🌧️ Jardines convertidos en barro, sectores sin pasto y restos de piedras… pic.twitter.com/D1KImpluyz — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 7, 2026

Durante la transmisión, el periodista mostró los jardines convertidos en un barrial, sectores sin césped y restos de piedras sobre el predio. También señaló daños en uno de los pedestales históricos ubicados en la plaza, donde aseguró que volvieron a romperse piezas ornamentales de hierro fundido que habían sido restauradas en otras oportunidades.

Los estudiantes, acompañados por docentes y familiares, continuaron con la visita mientras el móvil recorría los distintos sectores de la Plaza del Congreso, que todavía presentaba las consecuencias de los incidentes ocurridos el jueves.

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Los incidentes del jueves

La protesta contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada derivó el jueves en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al Congreso. El operativo incluyó el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma, y dejó al menos 12 personas detenidas y varios heridos, entre ellos una fotoperiodista que sufrió un traumatismo de cráneo tras recibir el impacto de un proyectil, según informaron distintos medios nacionales.

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Como consecuencia de esos episodios, este viernes la Plaza del Congreso aún exhibía sectores con barro, jardines deteriorados y algunos elementos dañados, el escenario con el que se encontraron los alumnos bonaerenses que habían viajado desde Campana para conocer uno de los espacios históricos más emblemáticos del país.