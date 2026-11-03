El crecimiento de pastizales en la Ruta Provincial 11 encendió una señal de alerta en el Partido de La Costa. El Observatorio Vial ADM reclamó una inspección del corredor y tareas de mantenimiento a cargo de AUBASA ante la presencia de vegetación elevada en distintos sectores.

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Según informó Punto Uno 96.1, la advertencia comprende tramos entre el Partido de La Costa y la zona de General Conesa y Castelli. Las imágenes difundidas muestran pastizales altos en los canteros centrales y sectores próximos a las banquinas.

Desde la entidad señalaron que estas condiciones pueden reducir la visibilidad y dificultar la detección de animales u obstáculos cercanos a la calzada. También advirtieron sobre los riesgos que representa la vegetación ante un despiste o una maniobra de emergencia, con la posibilidad de provocar accidentes.

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A esa preocupación se suma el riesgo de incendios durante períodos secos. La acumulación de pastizales puede favorecer la propagación del fuego y generar humo sobre la ruta, con consecuencias para la circulación.

El Observatorio reclamó la intervención de AUBASA, concesionaria del corredor, para realizar tareas de corte de pastizales, limpieza y conservación de las banquinas.

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«No debemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar», expresaron desde la organización, que pidió inspeccionar los sectores afectados y ejecutar las tareas preventivas necesarias.

El reclamo pone el foco en las condiciones de seguridad de la Ruta 11, uno de los principales corredores de acceso al Partido de La Costa, utilizado tanto para los traslados cotidianos como para el movimiento turístico.