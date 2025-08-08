🏎️💥San Vicente: perdió el control de su Ferrari amarilla, chocó contra un poste y la destruyó

Ocurrió sobre la rotonda de las rutas 6 y 16. El conductor salió ileso. pic.twitter.com/H3vI95acD2 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 8, 2025

En las últimas horas, se viralizó un video de cómo quedó una Ferrari amarilla, cuyo valor estimado es de un millón de dólares, tras un salvaje choque en San Vicente.

El conductor del auto de lujo perdió el control e impactó contra un poste. A pesar del choque, resultó ileso.

El episodio ocurrió en la rotonda de las Rutas 16 y 6 y se presume que no la advirtió, se subió a la misma y la Ferrari terminó a casi 40 metros de la traza.

La Policía se hizo presente en el lugar del hecho y dio intervención a la UFI número uno de San Vicente, a cargo de la Dra. Karina Guyot, quien dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.

