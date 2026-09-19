La tradicional Paella de la Fiesta de la Diversidad Cultural de Villa Gesell tendrá una modalidad diferente este año, luego de que la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell (COTEL), que históricamente estaba a cargo de su organización, comunicara que no podrá realizarla.

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La situación fue analizada durante una reunión de la Comisión de Turismo de Villa Gesell, realizada en el Centro Cultural Pipach y encabezada por el secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, Emiliano Felice.

COTEL confirmó que no podrá organizarla

Durante el encuentro se explicó que, pese a estar incorporada tradicionalmente a la Fiesta de la Diversidad Cultural, la Paella no es organizada por la Municipalidad, sino por COTEL, con la colaboración de destacados vecinos de la comunidad.

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La cooperativa comunicó a las autoridades municipales que este año no podrá asumir la realización de la tradicional propuesta gastronómica.

"Ante esta situación, desde la Secretaría de Turismo comenzamos a trabajar en la búsqueda de alternativas y realizamos consultas con distintas instituciones intermedias de la ciudad para evaluar la posibilidad de que alguna pudiera asumir la organización", explicó Felice.

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Sin embargo, ninguna de las instituciones consultadas pudo hacerse cargo de la propuesta durante este año.

Qué pasará con la Paella

Ante este escenario, desde la Comisión de Turismo se presentó una alternativa denominada "Camino de la Paella", que busca mantener la tradición gastronómica durante la celebración.

La propuesta permitirá que los establecimientos gastronómicos interesados puedan ofrecer paella en sus propios locales durante el domingo de la Fiesta de la Diversidad Cultural.

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La Secretaría de Turismo abrirá una inscripción para los comercios que quieran sumarse. Los establecimientos participantes integrarán un circuito que será difundido para que vecinos y turistas puedan conocer dónde degustar el tradicional plato en distintos puntos de Villa Gesell.

De esta manera, aunque no habrá este año una única organización de la tradicional Paella, el Municipio busca mantener vigente una de las propuestas gastronómicas históricas de la Fiesta.

Una alternativa para acompañar al sector gastronómico

La iniciativa también apunta a generar movimiento en los comercios locales durante uno de los fines de semana más importantes del calendario turístico de Villa Gesell.

Además de preservar una tradición vinculada a la Fiesta de la Diversidad Cultural, el "Camino de la Paella" permitirá distribuir la propuesta entre diferentes establecimientos y acompañar al sector gastronómico de la ciudad.