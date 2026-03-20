El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, realizó un fuerte diagnóstico sobre la situación económica actual y aseguró que “no hay un solo sector de la economía que esté creciendo, todo lo contrario”.

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En diálogo con Radio Provincia, sostuvo que “cayó el consumo porque los vecinos no tienen capacidad de compra” y remarcó: “No hay plata, y esto es un problemón. Es una Argentina para muy poquitos”.

En ese contexto, el jefe comunal también cuestionó el impacto de las políticas nacionales en la vida cotidiana de los vecinos, al señalar que trabajadores, jubilados y pensionados atraviesan dificultades para sostener sus gastos.

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En paralelo, Aristimuño destacó el rol estratégico de Puerto Rosales, donde se llevaron adelante obras que mejoraron la operatoria logística. Según explicó, la ampliación de la terminal permitió “generar mayor capacidad de amarre”, facilitando el ingreso de buques de mayor porte.

Además, subrayó que el puerto “moviliza el 70% del crudo necesario en la Argentina” y concentra “el 100% del exportable”, en gran parte vinculado a la producción de Vaca Muerta.

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Por último, insistió en que la provincia de Buenos Aires debe ser considerada petrolera, no solo por la producción sino por la infraestructura y logística que permite el movimiento del recurso.