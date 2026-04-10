El sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa en crisis. Tras una reunión fallida con el Gobierno nacional, las empresas de colectivos confirmaron que el servicio seguirá funcionando con frecuencias reducidas.

Ads

Las cuatro cámaras empresarias del sector informaron en un comunicado conjunto que el cónclave realizado en la Secretaría de Transporte de la Nación “no alcanzó una solución en el corto plazo que permita revertir la situación actual”. A pesar de ello, señalaron que desde el Ejecutivo nacional se reconoció “la gravedad de la crisis que atraviesa el sector”.

La falta de acuerdo implica que el Estado nacional aún no transfirió los subsidios adeudados, una situación que impacta directamente en la operatividad del servicio. Por este motivo, las líneas continuarán circulando “a media máquina” durante los próximos días, afectando a millones de usuarios que dependen del transporte público a diario.

Ads

Sin embargo, las empresas destacaron un avance parcial ya que se destrabaron las compensaciones tarifarias correspondientes a abril que dependen del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Según indicaron, estos fondos permitirán comenzar a saldar los salarios adeudados a los trabajadores del sector.

Ante este escenario, la negociación se trasladará ahora al ámbito provincial. El próximo lunes, los empresarios mantendrán una reunión con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, con el objetivo de “trabajar en medidas estructurales que permitan, a mediano y largo plazo, dar una solución a la crisis del sistema”.

Ads

Puede interesarte

En ese sentido, el propio Marinucci anticipó que será necesario tomar decisiones de fondo para equilibrar las cuentas del sector. “Definitivamente hay que mover alguna de esas dos variables: o tarifa o aportes por parte del Estado”, sostuvo en declaraciones radiales. Además, advirtió que la Provincia ya se encuentra “en un máximo en función de capacidad del aporte de subsidio”.