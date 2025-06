Una mujer fue brutalmente agredida por seis personas mientras viajaba en la Línea 518 de colectivo, en Bahía Blanca, junto a su hijo de 6 años y su nieto de 7. El ataque ocurrió en la tarde del lunes, cuando la víctima, Mayra Coronel, fue abordada por el grupo al subir al colectivo en el cruce de Brickman y Tarija, en Villa Talleres II.

Según denunció la mujer, las agresoras le recriminaron que su hija no las había invitado a su fiesta de 15 y la golpearon en la cabeza con un caño, además de provocarle una fisura en la nariz y pérdida de conocimiento por una patada en la cara. “Me pegaron delante de los nenes. Mi hijo me decía: ‘Mamá, llamá a la policía, tengo miedo’”, relató con angustia.

Foto: La Bonaerense Noticias Policiales

Coronel, de 38 años, se gana la vida como vendedora ambulante de rosquitas. Desde marzo del año pasado, cuando su hija festejó su cumpleaños en casa y decidió no invitar a un grupo del barrio, comenzaron las amenazas y los episodios violentos. “Están siempre armadas, mirá si me mataban a alguien en mi casa”, explicó. En total, ya realizó nueve denuncias, incluyendo una reciente por amenazas con un arma blanca a otra de sus hijas.

Un video filmado por una niña que viajaba en el colectivo muestra el momento del ataque. Ningún pasajero intervino, ya que uno de los agresores impedía que otros ayudaran a la mujer. Mayra se descompuso y fue atendida en el hospital local y examinada por un médico forense de la Policía Bonaerense.

“Tengo traumatismo de cráneo, me duele muchísimo la cabeza”, expresó, todavía en recuperación. “Por cómo me pegaron, hacé de cuenta que podría haber sido Fernando”, dijo al portal Infobae, en alusión a Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell.

La causa está siendo investigada por la UFIJ N° 7 de Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Marina Lara, quien ordenó la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar con claridad a las agresoras.