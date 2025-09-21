Un matrimonio de Mar de Cobo, ubicado en Mar Chiquita, vivió una madrugada de terror cuando cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en su vivienda, los maniataron y permanecieron en la casa durante más de una hora exigiendo dinero y amenazándolos de muerte.

El hecho delictivo sorprende en una localidad de 3 mil habitantes y 158 hectáreas de superficie.

Según el relato de la mujer, los asaltantes sorprendieron a la pareja alrededor de las 3 de la madrugada: entraron al dormitorio y dijeron “esto es un robo”.

El esposo, que es sordo, comenzó a gritar al no entender lo que sucedía; la mujer pidió a los atacantes que no le ataran las manos para poder calmarlo. La pareja permaneció bajo amenaza durante aproximadamente 75 minutos mientras los delincuentes registraban la casa.

Los ladrones se llevaron dinero en efectivo relojes, ropa y otros objetos de valor. Antes de retirarse advirtieron: “No llames a la policía porque vamos a volver y los vamos a matar”. La mujer contó que, con el paso de los días, se enteraron de otros robos en la zona con un modus operandi similar, lo que alimenta la hipótesis de una banda organizada que actúa con inteligencia previa.

La víctima denunció públicamente el hecho y llamó la atención sobre la sensación de desprotección en Mar de Cobo: “¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están las luces, las cámaras, la policía? ¿Por qué los que trabajamos, pagamos impuestos y elegimos este lugar como hogar tenemos que vivir con miedo?”, dijo Andrea, que reclamó mayor presencia policial y recursos para la prevención.

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita, con intervención de la DDI local. Hasta el momento no se reportaron detenidos públicamente; las pesquisas intentan determinar si el episodio está vinculado a otras causas recientes en la zona y si la banda actuó con información previa sobre la pareja.

