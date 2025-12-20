Lo que comenzó como un viaje con amigos para disfrutar de un recital histórico terminó convirtiéndose en una pesadilla judicial. Maximiliano Villalba, vecino de Merlo, fue condenado a cuatro años de prisión por un robo que asegura no haber cometido, luego de que su DNI apareciera en una escena del crimen días después del show del Indio Solari en Olavarría.

La pesadilla que comenzó el 11 de marzo del 2017

El 11 de marzo, Villalba viajó junto a un grupo de amigos a Olavarría para asistir al recital que convocó a más de 200 mil personas y que, trágicamente, terminó con dos jóvenes fallecidos tras una avalancha. Según relató a ViaSzeta, disfrutaron del espectáculo y no advirtieron incidentes. Recién al día siguiente, ya de regreso en su casa, notó que había perdido su billetera con el documento de identidad.

Inmediatamente, Maximiliano intentó reconstruir sus pasos. Llamó a sus amigos, al chofer de la combi que los trasladó y buscó sin éxito su billetera. El lunes 13 de marzo continuó con las averiguaciones, pero nadie pudo darle una respuesta.

De acuerdo con su testimonio, el martes 14 de marzo ingresó a trabajar a las 12.30 en los depósitos de una bebida energizante en Ramos Mejía. Apenas media hora después, según consta en el expediente judicial, un grupo de delincuentes asaltó a una mujer embarazada en la localidad de Moreno, a unos 60 kilómetros de allí. En el lugar del hecho, siempre según la causa, uno de los ladrones habría perdido una billetera que contenía el DNI de Villalba.

“Eso es lo que dice el expediente, aunque yo nunca vi ni la billetera ni el DNI”, aclaró el joven.

El robo



El hecho delictivo, cometido en Moreno, sucedió cuando una mujer llegaba a su casa con sus dos hijos de 10 y 13 años sucedió cuando el más chico bajó a abrir las rejas y fue sorprendido por los ladrones. Uno tomó del cuello al de 10 y lo apuntó con un arma. El otro fue hasta el asiento de la conductora y con otra arma de fuego y la amenazó a la víctima, le exigió el auto y sus pertenencias.

En ese momento, la mujer le dio la cartera, una cadenita de oro con dos dijes de niños, y 200 dólares que había comprado en una casa de cambio. Por la conmoción, la mujer, que llevaba adelante un embarazo de riesgo, sufrió pérdidas y finalmente perdería el bebé.

Nueve días más tarde, el 22 de marzo, Villalba recibió un llamado que agravó la situación. La policía estaba allanando la casa de sus padres, domicilio que figuraba en su documento. Ante esa situación, se presentó voluntariamente en la fiscalía para explicar lo ocurrido y detalló su presencia en el recital, la pérdida de la billetera, las gestiones realizadas para recuperarla y que incluso ya había sacado turno el 15 de marzo para tramitar un nuevo DNI.

Pese a sus explicaciones, quedó imputado por el robo. Si bien fue excarcelado, la causa avanzó y llegó a juicio oral. “Perdí buenos trabajos en blanco por esta situación”, contó Villalba, y advirtió que el peor momento llegó durante el debate judicial, en el que asegura que no le permitieron declarar ni presenciar parte del proceso.

La victimas del robo aseguran que Villalba participó el mismo: "Cuando vi la foto lo reconocí, sin lugar a dudas, como el tipo que efectivamente había apuntado a mi hijo con el arma. Mi hijo también lo reconoció. ‘Mamá es él, es él’, me decía”, aseguró.

El juicio

Según Villalba, durante el debate oral llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mercedes, no le permitieron presenciar las audiencias para que los testigos pudieran advertir que no era la persona que había cometido el asalto.

“Nunca me dejaron presenciar el juicio, no me dejaron declarar, no tuvieron en cuenta las pruebas que presenté y me condenaron a cuatro años de cárcel”, afirmó. Además, aseguró que antes del debate le ofrecieron en reiteradas oportunidades acceder a un juicio abreviado, aunque debía declararse culpable. “Me pedían que diga que era culpable y yo soy inocente”, remarcó.

El joven también subrayó que no tenía antecedentes penales ni contacto previo con la policía. “Nunca entré a una comisaría, soy un laburante y me condenaron a cuatro años de cárcel por perder el DNI. Esto me arruinó la vida, es horrible que te culpen de algo que no hiciste”, expresó.

La condena fue apelada por su abogado, pero el recurso fue rechazado tanto por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires como por la Suprema Corte bonaerense. Actualmente, la defensa espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el caso, en un último intento por revertir una sentencia que Villalba continúa calificando como una grave injusticia.