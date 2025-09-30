El coordinador general de Seguridad de Arrecifes, Germán Alfonso Salgado, presentó su renuncia al cargo y lo hizo público con fuertes críticas hacia la gestión local. Según explicó en un comunicado publicado por el medio local Uno Arrecifes, nunca fue convocado por los responsables del área para trabajar en conjunto en la planificación de operativos y servicios policiales.

Ads

Salgado, abogado y suboficial retirado de la Policía Federal Argentina, había asumido el 1 de mayo de 2025. Sin embargo, señaló que en los casi cinco meses de gestión “nunca fui llamado por el Secretario de Seguridad ni por el Director de Seguridad Ciudadana para planificar distintos servicios”.

En su descargo, el funcionario saliente remarcó que, pese a presentar proyectos de saturación policial y propuestas que no generaban gastos extras al Municipio, siempre encontró “indiferencia” y una negativa sistemática a sus iniciativas. “No me pareció ético seguir cobrando un sueldo sin poder brindar un servicio real a los vecinos”, expresó.

Ads

El excoordinador también cuestionó que lo habían relegado a una oficina “apartada” y que nunca le dieron lugar para trabajar con las fuerzas locales. “Ingresé esperanzado en hacer cosas por Arrecifes, pero solo encontré indiferencia”, aseguró.

En su despedida, agradeció a la jefa comunal de la Comisaría Inspector, Claudia Araya, y a la secretaria de Gobierno, María Julia Marincovich, por el acompañamiento recibido durante su gestión.

Ads

La renuncia de Salgado abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la seguridad en Arrecifes, un área sensible donde los cuestionamientos a la falta de coordinación y planificación suelen ser moneda corriente en la provincia de Buenos Aires.