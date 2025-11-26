Un camionero fue multado con $1.700.000 y quedó sin su Licencia de Conducir luego de ser detectado realizando un adelantamiento prohibido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 225, en cercanías de Chivilcoy. El hecho fue informado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que registró la maniobra durante un operativo reciente.

Según publicó el organismo en sus redes, el conductor intentó justificar la infracción diciendo: “no me di cuenta”.

La ANSV explicó que el camionero cruzó la línea amarilla, una señalización que prohíbe de manera absoluta cualquier tipo de adelantamiento y cuya violación incrementa el riesgo de un choque frontal, uno de los siniestros con mayor índice de mortalidad. Desde el organismo remarcaron que el control se realizó en un tramo donde se refuerzan las inspecciones por la cantidad de tránsito pesado que circula entre el interior bonaerense y el AMBA.

De acuerdo a la información oficial compartida por la agencia, los operativos en la RN5 incluyen fiscalización de documentación, controles de alcoholemia, velocidad y elementos de protección obligatorios. Además, se emplean drones para detectar maniobras temerarias como la que protagonizó el transportista.

La ANSV difundió el video como parte de su campaña para desalentar conductas riesgosas y reforzar la prevención vial en rutas nacionales que atraviesan la Provincia.

El episodio se suma a otras situaciones similares registradas en corredores de alto tránsito bonaerense, donde las autoridades vienen insistiendo en la necesidad de extremar los cuidados. Desde el organismo recordaron que toda la normativa y estadísticas de siniestros pueden consultarse en el portal oficial del Ministerio de Transporte, donde también se detalla la campaña sobre adelantamientos prohibidos publicada días atrás.

— Seguridad Vial (@ANSV_Ar) November 20, 2025

