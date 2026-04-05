Este fin de semana largo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su esposa, Soledad Quereilhac, aprovecharon un momento de tranquilidad en Punta Lara. Una ronda de mates frente al río y la frase de Quereilhac —“No necesito más, ni menos”— bastaron para retratar una tarde distinta, lejos de la agenda política habitual.

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La semana pasada, Kicillof tuvo una agenda cargada: recorrió distintos municipios de la provincia, participó de actos oficiales y supervisó inauguraciones y obras públicas. Entre discursos y recorridas, encontró un momento para bajar un cambio y compartir un sábado al sol con su esposa, disfrutando de la simpleza de la vida cotidiana.

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La postal fue mínima, pero llamó la atención. Sin actos ni discursos, la escena buscó mostrar a Kicillof como un vecino más, compartiendo la tarde con su esposa frente al sol y el Río de La Plata. Los mates y la frase de Quereilhac —“No necesito más, ni menos”— marcaron la intención de una jornada tranquila, lejos de la agenda política habitual.

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