Durante la octava sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, el concejal de La Libertad Avanza, Diego Vallejos, protagonizó uno de los momentos destacados del debate al reconocer que muchos vecinos atraviesan dificultades económicas, aunque responsabilizó por esa situación a la gestión nacional anterior.

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"No nos alcanza la plata para comer y es verdad eso", afirmó el edil durante su intervención, al responder a las críticas de la oposición sobre la situación económica actual.

Sin embargo, Vallejos sostuvo que el análisis debía contemplar el contexto recibido por el gobierno de Javier Milei y apuntó contra la administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

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"Estamos en un proceso en el que venimos de un gobierno, el peor gobierno de los últimos 20 años, de Alberto Fernández y Cristina Fernández, donde nos dejaron una inflación del 1000 por ciento", expresó.

En esa línea, cuestionó que las críticas se concentren únicamente en los últimos meses y pidió tener en cuenta la situación económica heredada. "Acordarse solamente de lo que hace ahora este gobierno en estos últimos dos años, pero no de los últimos cuatro años, que fueron los peores de los últimos 20 años", señaló.

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"Establecer prioridades"

Durante su exposición, el concejal libertario sostuvo que su espacio político busca definir prioridades en el uso de los recursos públicos y planteó que existen necesidades básicas en distintos barrios de Florencio Varela que deben ser atendidas.

"Yo no me puedo comprar un auto cuando no tengo ni siquiera el techo de mi casa", ejemplificó.

En ese sentido, mencionó problemas vinculados a la infraestructura urbana y servicios básicos. "Nos faltan luminarias, asfaltos, veredas, seguimos pisando barro", afirmó.

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Además, relató una situación que, según indicó, le transmitió un vecino del distrito antes de la sesión: "Me decía: 'No puedo salir, voy a tener que caminar un montón de cuadras para tomar un Uber porque no puedo entrar a mi casa'".

Vallejos también hizo referencia a la falta de agua que afecta a algunos sectores del municipio y sostuvo que esos reclamos deben estar por encima de otros gastos.

"Si nos falta agua a muchos varelenses, voy a estar pensando en comprar algo que no es tan urgente como lo que estoy diciendo: luminarias, asfaltos", expresó.

Finalmente, el concejal defendió su postura y aseguró que sus planteos apuntan a una administración responsable de los fondos públicos. "Creo que no es irresponsable lo que dije", concluyó.