La batalla de Emily Pérez, una valiente nena que viene luchado incansablemente contra la leucemia, conmueve profundamente a toda la comunidad de Cañuelas. Tras un largo tiempo de internaciones, estudios y tratamientos, la familia de Emily emitió un duro comunicado sobre el estado de salud de la pequeña.

Emily, quien desde muy pequeña enfrenta un cáncer medular, movilizó a toda la ciudad de Cañuelas. La solidaridad de todos los vecinos fue asombrosa. Y hasta contó con la participación de celebridades y la colaboración de la Fundación Messi durante una de sus internaciones en Barcelona. Sin embargo, el último parte médico fue desolador, y sus padres emitieron un mensaje por redes sociales: "No podemos hacer más nada por ella. No vamos a tocarla más, nos enviaron a casa y oramos".

Esta pequeña lucha contra una leucemia linfoblástica desde los 2 años de edad. Gracias a la generosidad de la gente, la familia pudo acompañarla en su tratamiento en España y luego en Singapur. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, lamentablemente ya no hay más opciones.

"El último veredicto fue no hay más nada que hacer que esperar... vivirá sus últimos días y la vamos a acompañar... no vamos a tocarla más, no podemos hacer más nada por ella... y nos enviaron a casa... Ha recibido una transfusión de plaquetas y han pasado días sin requerir nada... no siente dolor y eso es un milagro en si...", compartieron sus padres.



“Todo su cuerpo se está llenando día a día de grandes hematomas... siente presión en un ojo... está muy hinchada y con malestar por el avance de la enfermedad... Y oramos y oramos y volvemos a orar... y hacemos pactos y nos sentimos acorralados... desbastados...”, agregaron.

"El mar en frente, el ejército detrás en camino totalmente reforzado para venir a destruir... queda tan poco tiempo! Este es un sufrimiento indescriptible para nosotros, como padres de una niña que ha enfrentado tanto dolor y el estigma de una enfermedad tan cruel durante casi toda su vida. En Semana Santa, los abuelos y tíos jugaban con lágrimas en los ojos, sabiendo que este podría ser el final", añadieron.

En su último comunicado, informando sobre una nueva transfusión de plaquetas, su madre dijo: "Si naciste Bufalita, ¡serás una luchadora cada día de tu vida hasta que Dios disponga!”. Las últimos posteos publicados en Facebook por esta familia cañuelense rápidamente se viralizaron en redes sociales y por estas horas conmueven a toda la Provincia.