Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

Gastón Caminata es un hombre común pero no tanto. Se dedica a limpiar las playas pinamarenses de la contaminación humana. El activista logró legislaciones locales con expansión nacional. Playas libres de humo, prohibición de vender bolsas de plástico y sorbetes en los comercios. Ahora va por más. En unos meses irá a purificar las costas de Miami y pretende que Leo Messi escuche su prédica y sume su voluntad de hacer este mundo más habitable.

Al final de la entrevista, te dejamos un documental que le hicieron a Gastón Caminata y las redes sociales de contacto.

Entrevista completa

-Te definís como despertólogo ambiental ¿Cómo sería eso?

La gente que no tiene títulos tiene que inventar algo y como no tengo ningún título me defino como despertólogo ambiental a través de mi propia experiencia. Como presidente de la Cámara de Comercio de Pinamar me puse a limpiar el pueblo para que después los turistas digan ¡ay, qué lindo Pinamar! y lo recomienden y más gente venga y un amigo me dice pero fíjate que en la playa hay basura, un tema de cuestión ambiental y a mí siempre me hacía ruido ese tema. Ese fue el día donde mi amigo me sacó la venda de los ojos y me despertó. Entonces eso es lo que quiero decir con despertólogo ambiental, tratar de hacer lo mismo que hizo mi amigo con diferentes personas a las cuales puedo llegar.

-Para poner en contexto la cuestión ambiental ¿Tenés estadísticas ambientales que involucren nuestra cotidianidad?

Nosotros, los 8 mil millones de habitantes en la única cosa que estamos de acuerdo es en hacer que este planeta no sea un planeta que pueda perdurar en el tiempo con toda la vida, la biodiversidad, con el aire, con el agua potable y demás. Somos el único animal capaz de hacer un montón de cosas que están buenísimas y esa misma capacidad y esa misma inteligencia nos lleva a la autodestrucción y a llevarnos puestos a los demás seres de este planeta. Nosotros sabemos que no tenemos otro lugar donde ir y no nos estamos ocupando de las cuestiones ambientales y nos creemos que si reciclamos es lo máximo que podemos hacer por la salud del planeta.

-Vos impulsaste varios proyectos y lograste un impacto en la legislación política por ejemplo no dar bolsas de plástico en los comercios o la ciudad libre de sorbetes y vasos de plástico, las playas libres de limo ¿Cómo fue que llegaste desde la sociedad civil a que el Concejo Deliberante de Pinamar impulse un proyecto de tu autoría?

Cualquier persona que tenga ganas de hacer una ordenanza municipal o una ley nacional tiene que ir al Consejo de Deliberante o al Congreso. Eso es así y tenemos todos esa capacidad. El tema es tratar de convencer a nuestros políticos, que hacer política es hacer el bien, de que pueden hacer el bien votando este tipo de acciones.

Me llevó, más o menos en el 2012, unos seis meses ir al Concejo Deliberante. Imaginate que en esos años no entendíamos que éramos parte de este planeta. No nos peguntábamos qué daño hacíamos río arriba con todos los materiales que usábamos. Se me ocurrió empezar por el tema de la bolsa que era algo que no era súper necesario, que lo podíamos prescindir y después no solamente tuvo éxito en Pinamar sino se replicó en todo el país. Después seguimos con el sorbete que cada vez que íbamos a la playa encontramos entre mil, mil quinientas unidades tiradas en la playa, en los lugares cerca de la playa donde los chicos iban a hacer las previas, y también eso se dejó de ver gracias a la ordenanza municipal y se replicó también en todo el país. En el restaurante de la letra M Grande, en dos mil cuatrocientos locales de toda Latinoamérica y Caribe que ahora estuve limpiando Perú, Ecuador, Costa Rica y Panamá y pude cerciorar de que sí es así.

Después playa libre de humo porque yo tengo cuatrocientas mil colillas en mi casa, he salvado cuatrocientos millones de litros de agua. Según la ciencia puede contaminar hasta mil litros de agua cada colilla entonces ahí fue donde dije, bueno, vamos a ir por el tema de las playa libre de humo y todo el oficialismo me votó en contra pero en ese momento no eran mayoría entonces salió la ordenanza y somos nosotros los ciudadanos de a pie los que las hacemos cumplir. El gobierno es muy difícil que las haga cumplir.

-Viviste en Estados Unidos, también acabas de decir que recorriste otras playas de Latinoamérica ¿Qué consideración haces sobre la sociedad argentina, si es posible hacerla, en base a tu experiencia con respecto al tema de la basura ambiental. Estamos en la media del mundo, somos más descuidados ¿Cómo lo ves?

Por suerte los argentinos no tenemos mucho poder adquisitivo entonces somos más cuidadosos porque no tenemos billetera pero si tuviésemos billetera seríamos igual de descuidados que los estadounidenses o los nórdicos porque la cuestión ambiental no es, yo uso todo lo que quiero y reciclo, por eso dije que reciclar es perder, la cuestión ambiental es tratar de vivir más simple, de viajar menos, de dejar de consumir animales de mar, de tierra, de dejar el plástico de lado, de hacer esto que hacemos nosotros, limpieza, invertir tiempo y dinero en campañas, en tratar de llevar adelante esto que es proteger el único planeta que tenemos para vivir y sentirte tripulante de esta nave llamada tierra. Entonces el argentino hoy te diría que está en una media baja por ese tema, pero a la vez también comemos mucha carne entonces eso nos pone en un nivel un poquito más alto que en los lugares donde no hay tanta vaca, tanta carne.

-¿Y por qué la industria vacuna impacta en el medio ambiente?

La vaca libera gas metano que es 20 veces peor a cualquier camión que vos tenés adelante tuyo y decís que desastre, mira el quilombo ambiental que hace este camión. La vaca libera gas metano y aparte su pis, su caca, hace mucho daño ambiental y cada kilo de vaca consume 15 mil litros de agua. Entonces por ningún lado está correcto comer ese animal o ningún otro tipo de animal y lo mismo pasa en el océano. En este momento hay un millón 500 mil barcos con redes enormes que pueden llegar a entrar hasta 7 aviones que están deforestando el océano y la ciencia dice que para el 2050 va a haber más kilos de plástico que de peces en el océano y en el 2070 van a dejar de pescar todos esos barcos pero no por conciencia sino porque no va a haber que pescar.

-Esto una consideración personal pero ser cuidadoso ambientalmente es una acción que impacta en el otro, incluso al que no conoces. Entonces es como un acto de generosidad colectiva y por el contrario, tirar basura por ejemplo lo veo como un acto de egoísmo individual ¿coincidis?

Creo que más que egoísmo es….egoísmo sí y falta de conciencia también. Te pregunto, la última semana a qué político escuchaste hablar de que no se tira basura

- A nadie

A qué empresa escuchaste hablar de que no se tira basura en la calle

- A nadie

Bueno, entonces como escondemos el problema porque a nadie le conviene hablar de temas ambientales entonces estamos como estamos y como te dije antes tenemos el nivel de conciencia ambiental tan bajo que nos enojamos por alguien que no recicla que en realidad ya estás haciendo muchísimo daño río arriba. Lo peor que podemos hacer de todos modos cuando empezás en esta cuestión ambiental es enojarse con absolutamente nada que pase o que te interese porque si no, no podes estar como yo hace 15 años haciendo cuestiones ambientales porque te va a ganar y te vas a cansar muy rápido. Lo tenés que hacer diciendo hoy yo hice esta acción, mañana voy a hacer la otra acción y tenés que tener acciones concretas, cortitas, como la propia limpieza de tu barrio, de tu plaza, de tu playa o una más grande como decir un día voy a llegar a Leo Messi y voy a transformar a Leo Messi en un Gastón Caminata.

-A todo esto el presidente Javier Milei considera que no existe el cambio climático. Para que se entienda, negar el cambio climático es negar la acción perjudicial del hombre sobre el medio ambiente. ¿Vos qué opinión tenés al respecto?

A través de los años el clima ha sufrido cambios sin la presencia del hombre entonces ahí es donde parte de la ciencia dice esto que estás diciendo pero yo no creo que ningún político crea que estamos contaminando algo o le interese, porque si no, yo que soy una persona bastante pública, algún político en los últimos 15 años me hubiese llamado y me hubiese preguntado, Gastón, ¿qué necesitas? ¿Un vaso con agua? y ningún político de ninguna provincia, ni de ningún país ni de ningún pueblo me ha llamado para decirme eso.

No tenemos fondos tampoco y hacemos lo que hacemos y @yoammiplayaok, pueden ver lo que hacemos y los invitamos a todos a que se sumen, pero vos no votás por cuestiones ambientales a un político entonces el político no se ocupa de ese tema. De hecho, hace rato que vengo tratando de sacar en el Congreso una ley nacional para que sean playas libre de humo, y no me están dando bolilla. Para hacer la ordenanza del sorbete tuve que hacer una huelga de hambre, el gobierno de Pinamar me puso una multa por llevar la basura a la puerta del municipio, me clausuró mi local y me metió preso por poner en una garita con carbón, “playa libre de humo” cuando ni bien estaba terminando la pandemia, que iban los pescadores a la playa y fumaban, y yo para recordarles, puse eso en una garita y me metieron preso y tuve una causa pendiente durante un año, entonces ¿dónde está el político que dice no, a mí me interesa la cuestión ambiental?

-Recién diste algunos detalles y parece que no fue tan fácil incidir en la agenda política con los temas ambientales

No fue fácil, no. Siempre fue difícil y sigue siendo difícil. Tengo 60.000 firmas para que Pinamar sea la primera ciudad libre de botellas plásticas de un solo uso y estoy yendo al Consejo Deliberante una o dos veces por año para seguir tratando este tema y siempre que voy me lo tiran abajo. Hasta me han llegado a decir que el plástico es bueno y da trabajo. Entonces si estamos con esa idea es muy difícil.

-Y el proyecto Yo amo mi playa ¿en qué consiste?

Yo amo mi playa, mi planeta, mi barrio, ama lo que ames, hacer lo que quieras, poner lo que quieras pero siempre trata de dejar el lugar un poquito mejor. La idea nuestra era esa. Nosotros empezamos en Pinamar hace 15 años y la basura era tan enorme que mirabas, te ibas a la playa, mirabas para el norte y para el sur y era una barrera de un metro y medio que es donde quedaba la basura que estaba flotando en el mar que la deja digamos en la orilla como ahora que hubo sudestada y las playas de toda la República Argentina están repletas de basura. La idea de nosotros era empezar a hablar de que la gente no solamente se lleve su basura sino la que ve en el camino y eso a través de cartelería en vía pública, charlas en escuelas, medios de comunicación, el activismo y después vinieron las redes sociales. Logramos que Pinamar sea la playa más limpia del planeta literalmente hablando y la única basura que se deja es algún descuidado que siempre viene alguien atrás y limpia todo o el mar que le tiramos un camión de basura por minuto, por lo tanto, siempre en algún momento nos lo devuelve, aunque sea un pequeño porcentaje pero nos devuelve esa basura como diciendo che muchachos, esto es de ustedes.

-¿Surgen problemas con el turista? Porque el local a veces cuida su espacio y tiene otro trato con su entorno. Ahora, el turista, está de paso va, 15 días, y el vínculo con el entorno puede ser menos afectivo

Nosotros hemos aprendido primero nosotros a hacer cambios y después el turista lo ha entendido. Cuando vos vas a una playa y está impoluta y lo único que hay es alguna cosita chiquita dando vueltas vos la dejás como estaba. Ahora si vas a una playa, no sé, el desagüe pluvial de Constitución y la costa de Mar del Plata y vas a la playa y está lleno de plástico y de basura por todos lados y vos también dejás tu aporte, dejás tu vasito, dejás tu bolsita, dejás tu colilla, esto es así.

-Es como un efecto dominó

Exacto, está limpia, me interesa, está bueno y está sucia, bueno, uno más que le va a hacer. Me parece que está buenísimo que haya aunque sea, disculpame que voy a usar esta palabra, pero aunque sea un loco de mierda en cada pueblo, como para que joda y hable de estos temas.

-¿Vos además tenés un restaurante sustentable?

No. No existe la palabra sustentable, y en mi restaurante vendo carnes y vendo gaseosa, vendo cerveza, poca comida orgánica. No existe. Somos el segundo país más fumigado del planeta. Tengo un restaurante que tiene el 52% del menú vegetariano o vegano, yo no como carnes desde hace 12 años y no vendemos agua porque los proveedores que tengo me daban agua en botellas de plástico y ese plástico lo iba a reciclar, pero reciclar es perder entonces lo que hago es comprar el agua de una gente que filtra el agua en Valeria del Mar, me la lleva, queda cerquita, de la otra manera, venía de Mendoza, la huella de carbono es muy grande, gasta mucha nafta, mucho gasoil, mucha goma, mucho aceite. Y el agua esa la regalo, no la vendo. Tengo muchas consideraciones sin lugar a dudas de un restaurante diferente en cuestiones ambientales.

-¿Me explicas el concepto de “reciclar es perder”?

Vos imaginate que nosotros para usar por ejemplo una botella plástica usamos petróleo. Y para usar un táper o un asiento de una bicicleta usamos petróleo. Nosotros usamos esas cosas, y después decimos, bueno, voy y la reciclo pero para reciclar, vos tenés que seguir usando petróleo, porque eso tenés que transportarlo, tenés que llevarlo a una fábrica, tenés que fundirlo, y todas esas cosas hacen daño ambiental y usan más petróleo. Por eso decimos que reciclar es perder. Ahora, si vos en vez de usar una botella plástica te compras un filtro y te compras una botella de vidrio, de aluminio, lo que sea, la podés usar toda la vida. Rechazar es ganar, reciclar es perder. ¿Hay que reciclar? Sí, por supuesto pero ¿sabes cuánta basura reciclamos los 8 mil millones de habitantes? el 9%, entonces reciclar es perder pero si encima estamos haciendo solamente el 9%, estamos muy lejos de ser sustentable. La palabra sustentabilidad no existe y solamente la usan las empresas para decir que hacen algo por la salud del planeta que, son en general, y digo que es el 100%, todas mentiras. Usan esa palabra para quedar bien y para que la gente diga, esta empresa es sustentable. No existe la sustentabilidad.

-Dijiste que a nivel legislativo estás yendo por una ley nacional ¿ese es tu próximo paso?

La ley de playa libre de humo a nivel nacional sería algo hermoso y sería un guiño de los gobernantes. A nivel local, estoy con una propuesta para que sea la primera ciudad sin botella de plástico de un solo uso.

Al margen de eso, me parece que está bueno el hecho de decir, hablemos de la colilla de cigarrillos que contamina mil litros de agua. Yo tengo 400 mil colillas en mi casa, he salvado 400 millones de litros de agua, digo, hablemos de eso. Porque un gobierno te vende legalmente una droga como el cigarrillo, que mata gente y estamos hablando de contaminación, degradación, depredación, incendios, uso de pesticidas y un montón de cosas. El único tema es la plata porque cobran impuestos, pero después esa gente es la que arruina familias o está complicada de salud. Entonces digo, si vamos a fondo, tenemos que empezar a hablar. Aunque sea de que ese tipo de fábricas tiene que dejar de existir.

-¿Las colillas que levantaste de la playa te las llevaste a tu casa?

Si, me llevo las colillas a mi casa .En este momento hay unos 300 ceniceros, más o menos en todo el partido de Pinamar, en algunas ciudades más, donde la gente por suerte, va y tira la colilla ahí, porque si vos la tiras a la colilla en un cenicero, o en un tacho de basura, va a parar un basurero a cielo abierto ilegal que hay en Pinamar, y no deja de no contaminan Pinamar, contaminan el basurero a cielo abierto, y después se prende fuego y esa colilla tiene plástico, nunca se degrada, y el plástico cuando se prende fuego, libera dioxina, es súper tóxico. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de fumar, lo que hay que hacer es llevarte todas las colillas a tu casa en una botella plástica y dejarla en la repisa de tu pieza.

-¿Qué playa vas a limpiar próximamente?

Ahora me voy a hacer unas limpiezas por Miami y México en poquitos meses. Espero encontrarlo a Lionel Messi, que hace como 7 años que lo estoy buscando, y lo busco porque él tiene en su brazo derecho a Jesús, tatuado, y yo lo tengo tatuado en el corazón, entonces en una de esas podemos tener una charla entre mate y mate, y convencerlo que custodiar la creación es el mayor desafío en la historia de la humanidad, y que él nos ayude a hacer esto que lo hacemos con tanta pasión, tantas ganas, hace tantos años y que se transforme en una persona embajadora de la custodia de la creación de quien tiene tatuado en su brazo derecho.

Ni siquiera me voy a sacar una foto con él porque no es mi interés, no me interesa sacarme una foto con él ni ser amigos, solo hablarle de esta cuestión y después Dios dirá lo que tiene que pasar.

