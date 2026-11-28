El episodio tuvo como víctimas a los integrantes de la familia Piovesan y ocurrió durante la madrugada del martes 24 de noviembre, en el municipio bonaerense de Colón. Según el relato difundido por los vecinos, cuatro adolescentes ingresaron a la vivienda y agredieron físicamente a la madre de familia y a uno de sus hijos. Los sospechosos fueron detenidos y la Justicia Juvenil ordenó su prisión preventiva: dos tienen 14 años y los otros dos, 17.

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El caso generó preocupación entre los habitantes de Villa Planes, que difundieron un comunicado dirigido a las autoridades judiciales, policiales y municipales. En el documento advirtieron sobre la inseguridad en el barrio y reclamaron respuestas para evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares.

Uno de los puntos que más inquietud genera entre los vecinos son los presuntos antecedentes de los adolescentes. Según sostuvieron en el comunicado, algunos de ellos estarían vinculados con otro asalto ocurrido tiempo atrás y habrían estado alcanzados por medidas de prisión domiciliaria que, de acuerdo con su denuncia, no se estarían cumpliendo.

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Por ese motivo, solicitaron que se investigue un eventual incumplimiento de las restricciones judiciales y que se revisen los mecanismos de control. También reclamaron mayor presencia policial y medidas de prevención.

Según publicó La Opinión, los vecinos reconocieron el accionar de los efectivos que intervinieron y lograron detener a los cuatro adolescentes, aunque remarcaron que la respuesta policial debe estar acompañada por decisiones judiciales y controles efectivos.

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"No queremos tener que lamentar una tragedia para que se adopten las medidas necesarias", expresaron al cerrar el comunicado. Además, manifestaron su solidaridad con la familia Piovesan y reclamaron poder vivir sin miedo en sus propias casas.