La ocupación hotelera en Mar del Plata ronda el 30%, según los datos relevados por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg), en un fin de semana de cuatro días que funciona como previa de las vacaciones de invierno en la Provincia.

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La cifra se replica, en promedio, en gran parte de la costa bonaerense.

Los profesionales del sector adjudican la baja demanda a la situación económica, el frío y el Mundial, entre otro factores.

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Más allá del bajo nivel de demanda, los empresarios señalaron que la ocupación podría subir en los próximos días, aunque con un piso de reservas bajo y con un turista más cuidadoso al momento de programar una escapada. Por lo pronto, en Mar del Plata, las reservas para las vacaciones también están por debajo de lo esperado.

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