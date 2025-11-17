Una adolescente de 15 años denunció haber sido abusada a los 13 por un comerciante de Sourigues, en el partido de Berazategui, y la situación generó una fuerte conmoción en el barrio Centenario Sur. La familia radicó la denuncia en sede judicial y vecinos se movilizaron frente al comercio señalado, donde se registraron incidentes con la Policía.

Según relató la familia, la joven reveló recientemente que los hechos habrían ocurrido dos años atrás y que el presunto agresor es Héctor “Cone” B., un hombre “conocido de toda la vida”, dueño de un local ubicado en calle 262 entre 214 y 215. “Mi hija no pudo soportar más este secreto”, afirmó la madre en diálogo con medios locales.

La denuncia ya fue presentada ante la Justicia y la causa quedó bajo investigación. La familia pidió a otras madres, tías y hermanas que hablen con jóvenes que trabajen o hayan trabajado en el comercio, ante la sospecha de que podrían existir otros episodios no visibilizados por temor o vergüenza.

El miércoles pasado por la tarde, un grupo de vecinos se reunió frente al local para acompañar a la familia y exigir avances en el expediente. Durante la protesta se produjeron momentos de tensión: testigos aseguran que hubo golpes, forcejeos y disparos con postas de goma, que alcanzaron a mujeres y adultos mayores, incluso en presencia de niños. Los vecinos calificaron el operativo como “excesivo” y cuestionaron que se reprimiera a quienes reclamaban justicia.

La madre de la víctima sostuvo que seguirán movilizándose hasta que haya novedades concretas en el expediente: “Hasta no verlo preso por todo lo que hizo, no voy a parar”, expresó en declaraciones publicadas en el medio local Ahora Online.

La investigación judicial sigue en curso. La comunidad de Sourigues, en tanto, volvió a reclamar contención para la víctima y celeridad en el proceso, en un caso que mantiene en alerta al municipio de Berazategui.