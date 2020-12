El Intendente municipal de Chivilcoy, Guillermo Britos y la concejal y jefa regional de Anses, Constanza Alonso, protagonizaron un fuerte cruce en las últimas horas. La primera en lanzar la piedra fue la edil del Frente de Todos, quien lanzó duras críticas al jefe comunal, a quien acusó de "estar pensando en el 2023".

De inmediato, Britos recogió el guante y sobre Alonso recordó: "Me sorprende que la candidata cuando perdió las elecciones, una semana después, se sentó en mi oficina y me dijo que no tenía dudas de que en el 2023 iba a ser intendenta; estoy hablando de noviembre del 2019 y ella hoy cuestiona que yo esté hablando del 2023”.

"Dice eso porque no pueden hablar de ningún tema importante que haya conseguido para Chivilcoy durante el año. Se equivoca creyendo que la forma de hacer política es criticar al Intendente, construir es trabajar para los vecinos, no hacer algo en beneficio propio", señaló Britos según publicó el medio DeChivilcoy.

"Está claro que he dicho que voy a respetar lo que dice la ley; en el 2023 no puedo ni quiero ser candidato", sostuvo el alcalde de Consenso Federal, que durante la pandemia debió enfrentar los reiterados ataques desde el Frente de Todos, un bloque que a su vez tuvo una feroz interna entre los concejales randazzistas y camporistas.

Por último, el alcalde disparó: "Constanza Alonso se siente intendenta y no puede asumir que la elección la gané yo. Debería superar que perdió y veo que se le está haciendo muy difícil superarlo. Hay cosas que deben resolver con terapia, porque haciendo las mismas cosas van a seguir teniendo los mismos resultados".

Cabe recordar que el actual Intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, renovó el sillón municipal en las elecciones de octubre de 2019 con el 48,05% de los votos. Ocho puntos por debajo, en segundo lugar, quedó la referente del Frente de Todos, Constanza Alonso, quien obtuvo un 40,86% -unos 18.825 votos-.