En una historia de ingenio y perseverancia, Leonardo Zapata, un vecino de Campana, encontró en su vieja camioneta una solución innovadora a su falta de empleo. Con 35 años y una familia a la que mantener, Leo llegó a un punto de desesperación al no poder poner un plato de comida en la mesa. En ese momento crítico, decidió transformar su situación y creó una gomería móvil, un proyecto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

“Yo tengo una familia que mantener con tres chicos: dos mellizos y una nena adolescente de 17 años. La idea surgió porque estaba sin trabajo. Yo trabajaba de flete con mi camioneta que compré el año pasado a un muchacho que me la dio a pagar y yo le entregué mi Senda como parte de pago”, contó Leo a LANOTICIA1.COM. Se trata de una vieja Chevrolet C10 modelo 1968 con dos tubos de gas que el hombre terminó de pagar con su trabajo.

Sin embargo, la situación económica se complicó y los fletes dejaron de ser una opción viable. Zapata comentó que “el trabajo de flete bajó mucho porque la situación en el interior bonaerense ”está muy difícil". “La gente no tiene un mango, esa es la verdad. Y yo estaba sin un peso. Todas las mañanas salía a la calle buscando una changa. Pasamos muchos días comiendo frijoles blancos y llegué a desesperarme cuando no pude poner un plato de comida en la mesa de mis hijos”, confesó.

Fue entonces cuando Leo se propuso ingeniárselas para poder salir adelante. Sin posibilidades de alquilar un local, el hombre decidió utilizar su camioneta para brindar un servicio esencial en una zona con muchas rutas y constantes problemas de pinchazos. "Voy a inventar algo", le dijo a su esposa. Así nació la gomería móvil: "Una gomería móvil, ¿cómo una gomería móvil? Sí, cuando vos me necesites yo voy a la puerta de tu casa, de tu trabajo, en donde estés en la ciudad de Campana".

Con ayuda de su madre y su esposa, este trabajador adquirió un generador que le permitió armar la gomería en su camioneta en solo tres días. Equipado con herramientas fabricadas por él mismo, comenzó a ofrecer sus servicios en la ciudad. "El generador lo uso para el compresor exclusivamente y para poder pulir los parches. Y con las herramientas que yo mismo fabriqué, resuelvo situaciones en pocos minutos. El cliente no debe hacer nada", explicó a este portal.

Según contó, desde el comienzo del emprendimiento, la respuesta de los vecinos fue positiva. "Las personas que me han conocido y me siguen conociendo, me aman... soy exclusivamente para servicios de autos, motos y bicicletas también", comentó Leo, quien trabaja de lunes a lunes y recientemente decidió tomarse un día libre a la semana. "Le aposté a la camioneta y a la gente, cuando me empiezan a conocer... aunque yo traiga para un parche, con eso me sirve para comer por lo menos", añadió.

De a poco, Leo se hizo conocido en las redes sociales. Y a pesar de los cuestionamientos por la antigüedad de su camioneta, se mantiene firme en su misión. "Las críticas son porque es una camioneta vieja, que no tiene VTV, que no pagas impuestos... pero es lo único que tengo, no tengo plata para decir: ‘bueno, me compro una Fiorino más nueva’". En ese contexto, su objetivo principal es claro: "Con que se cubra el plato de comida en casa todos los días, con eso yo estoy conforme".

No obstante, Leo sueña con poder renovar su vehículo y expandir su servicio. "Me encantaría, esa es mi meta... pero sobre todo, quiero ayudar a aquel que me necesite". Zapata ya atendió casos en áreas tan diversas como Panamericana, hasta la cárcel de Campana, una zona a la que nadie quiere ir, donde un joven motociclista en apuros lo contactó gracias al boca a boca. "Mi idea es ayudar a la gente, no dejarla tirada, y que eso me sirva para que me conozcan y me recomienden", contó.

El emprendedor remarcó que la situación económica en el municipio de Campana “es complicada”, debido a la falta de trabajo y los precios altos que dificultan la vida diaria. “Una garrafa vale una locura, los precios están inmanejables”, graficó. A pesar de ello, Leo ofrece precios accesibles para sus servicios: "De donde estoy, hasta cualquier domicilio de Campana, cobro 4.500 pesos el parche de moto. Te sale mucho más barato que tomar un remis y llevar la goma a emparchar".

Para aquellos vecinos del municipio de Campana y sus alrededores que necesiten sus servicios, Leonardo Zapata está disponible todos los días de 7.00 a 18.00. Pueden contactarlo al número 3489-687989. El caso de Leo es una de las tantas historias de vecinos bonaerenses, que con creatividad y determinación, se las rebuscan para transformar una situación económica adversa y desesperante, en una oportunidad de crecimiento y servicio a la comunidad.