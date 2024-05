Rodrigo Meier es un joven con un sueño claro: abrir su propia barbería en Coronel Suárez. Actualmente, este emprendedor se dedica a cortar el pelo a domicilio y en las plazas, destacándose por su habilidad y dedicación en el arte del barbería. En el reciente aniversario de Santa María, Rodrigo tuvo la oportunidad de mostrar su talento en un stand en la plaza Juan Carlos Roth, donde ofreció cortes de pelo al aire libre.

Rodrigo estaba sin trabajo y decidió comenzar su carrera en la barbería hace un año, después de capacitarse en Sierra. "Estoy hace un año cortando el pelo. Estudié en Sierra y ahora me estoy dedicando a esto. Todavía no tengo un local. Entonces yo más que nada en Suárez hago domicilio y en las plazas", explicó al medio Somos Coronel Suárez.

En su labor diaria, Rodrigo se adapta a las tendencias y preferencias de sus clientes. "Los cortes van variando entre pelo largo y pelo corto. Más que nada es el degradé es lo que se presenta en casi todos los cortes. Después se va variando en general. Los futbolistas siempre marcan tendencia. A veces me piden el corte de Ronaldo . Los futbolistas siempre marcan la tendencia porque son los más conocidos mundialmente", comentó.

Trabajar con niños también es parte de su experiencia, y aunque requiere más paciencia debido a la inquietud de los pequeños, Rodrigo lo disfruta plenamente. "Con los chicos hay que tener más paciencia porque se mueven mucho pero por suerte es algo que me gusta y es algo que hago con gusto y con pasión", afirmó.

El camino de Rodrigo en el mundo de la barbería comenzó de manera informal, cortando el pelo de sus amigos sin mucha experiencia. Con el tiempo, adquirió las herramientas necesarias y completó su formación. “Esto es algo que fue surgiendo de a poco. Es algo que siempre entre mis amigos nos cortábamos sin saber. Y bueno, de a poco pude conseguir las máquinas, terminar de estudiar el curso y ahora me puedo dedicar a lo que me gusta”.

"Yo no tenía trabajo y ahora por suerte en este momento me puedo dedicar a esto y bueno, en un futuro sueño con tener un localcito, me encantaría", relató este joven quien aseguró que "de alguna manera hay que rebuscárselas".

Rodrigo sigue trabajando arduamente, no solo en mejorar sus habilidades sino también en ahorrar para cumplir su sueño de tener su propia barbería. “Sería más fácil porque me gustaría también tener para que la gente pueda ir a un lugar. Siempre hay que buscarle la vuelta, todo se fue dando de a poco. Ahora trabajo para poder pagar y costear todos los gastos, pero es algo que hago con gusto”, concluyó.