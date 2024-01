No se trata de proponer un River Boca ni de enfrentar a la línea estatal con la privada sino de hacer una lectura sin dogmatismos que permita entender qué le conviene al ciudadano argentino que sueña o necesita volar por los aires nacionales.

La empresa Low Cost FlyBondi comenzó a volar el 1ro de enero hacia Mar del Plata y fue noticia. Algunos libertarios como Ramiro Marra adjudicaron la novedad a la desregulación económica propuesta por Javier Milei pero eso no es estrictamente cierto.

“Gracias al DNU de desregulación económica que realizó Javier Milei, Flybondi lanzó nuevos vuelos entre CABA y Mar del Plata, resultando más económicos que viajando en colectivo”, celebró Ramiro Marra.

La ruta fue anunciada por Flybondi el 1ro de noviembre del 2023, previo al balotaje y sin presidente definido. En rigor de verdad, el presidente de aquel momento era Alberto Fernández y el ministro de turismo, Matías Lammens.

“Flybondi, la primera aerolínea low cost del país, anuncia que a partir del 1 de enero de 2024 conectará Buenos Aires con la ciudad de Mar del Plata. Esta ruta de verano robustece la oferta de conectividad de la aerolínea que ya cuenta con 18 destinos nacionales y 3 internacionales”, anunció desde su web la empresa de bajo costo.

Además, la empresa, en el mismo anuncio celebrará que las tarifas iban a arrancar desde los 9.499 pesos finales pero en este contexto económico actual, la más barata sale 32.849 pesos. El resto de los días de enero es bastante más cara.

¿Bajo costo con respeto a Aerolíneas Argentinas?

Aerolíneas Argentinas (AR), hoy en disputa y con riesgo de privatización, recorre esa ruta hace tiempo. El consumidor puede creer que la “low cost” es más barata pero comparando tarifas de los 17 servicios de enero que propone FlyBondi, en 9 sale más barato que AR y en 8 más caro.

Vale aclarar que las tarifas fueron chequeadas este miércoles 3 de enero y las mismas son dinámicas. A medida que pasa el tiempo, siempre suben y nunca bajan pero la foto de ese momento es esta:

FlyBondi

Aerolineas Argentinas

Ambas incluyen equipaje de mano. En el caso de AR por 8 kilos y FB por 6 kilos.

No todo lo que vuela es oro

Este análisis no concluye que AR es más barata que Flybondi pero tampoco que indefectiblemente la Low Cost va a ser de menor costo que Aerolíneas Argentinas.

Creemos que las empresas deben competir para que no haya rutas cautivas de ninguna aerolínea pero cuando a partir de marzo los pasajeros hacia Mar del Plata disminuyan, ¿FlyBondi seguirá volando a la Costa? ¿O solo estará vigente mientras haya demanda?

Esa responsabilidad de conexión no la tienen las aerolíneas que solo buscan el negocio sino que AR, por ser estatal, tiene casi la obligación de conectar el país. Esto no quiere decir que sus tarifas sean siempre razonables pero nadie reemplaza su “función social”. Este es un tema de debate y de posturas divergentes: ¿Una aerolínea debe tener la obligación de conectar el octavo país en tamaño del mundo o no?