Habló la madre de la joven de Ensenada acusada de ser parte de una estafa piramidal que terminó con el saqueo e incendio de la vivienda señalada por las víctimas como su residencia. En este contexto la mujer aclaró que su hija, Antonella Rocha, no vive con ella y se lamentó por haberlo perdido todo.

Nora Fernández contó: “No sé qué voy a hacer, me quemaron toda mi casa, me rompieron todo, no tengo nada, me dejaron en la calle. Yo digo ¿por qué?. Me dejaron sin trabajo, sin nada”. Y explicó en diálogo con diario El Día: ¿Cómo voy a empezar de nuevo a la edad que tengo? Ya no puedo trabajar”.

Antonella “ni siquiera vivía acá, ¿yo qué tenía que ver para que me vengan a romper todo?”. “Ahora que le diga la gente si se siente feliz destruyendo una vida, no les importó ni la criatura. Nadie nos quiere ayudar, nos dicen que yo participé pero yo no estafé a nadie, al contrario, yo puse plata y no le debo a nadie”, añadió.

Cabe aclarar que en el domicilio, Nora vive con su marido, dos personas adultas mayores, y un hijo con capacidades diferentes a quien “tuvieron que sacar volando, no les importó nada a la gente”.

Nora, la mamá de la joven acusada de estafa.

“Quedó totalmente destruida la pieza del nene, quemaron todo, tenía una pieza con su televisor y su camita, dejaron en la calle a la criatura, sin comida, sin nada. No tenemos nada, nos prendieron fuego todo”, agregó.

Respecto a la acusación de estafa que pesa sobre su hija, Nora explicó que fue otra de las que cayó en el supuesto engaño: “Lo único que sabía es que era un trabajo al 100%, yo misma me prendí pero a veces a los hijos uno no los termina de conocer, hasta ahora no sé cuál es su trabajo realmente porque no pude hablar con ella”.

Nora indicó que su hija le dijo que se le habían bloqueado las cuentas y no pudo pagar. Y cerró: “Yo dije que les iba a pagar lo que ella debía pero ahora ¿con qué voy a pagar? ¿Con qué voy a sobrevivir? No tengo nada”.