A once años de la tragedia que sacudió a una familia de Bahía Blanca camino a Monte Hermoso, el dolor volvió a abrirse de golpe. Gabriel Pistocchi denunció que Cristian Enrique Crocetti, el conductor condenado por provocar el choque fatal en el que murieron su padre y otra mujer, fue filmado manejando pese a tener prohibición judicial para conducir hasta octubre de 2028.

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El episodio ocurrió la semana pasada en el estacionamiento del Bahía Blanca Plaza Shopping. Según contó Gabriel en diálogo con LANOTICIA1.COM, estaba junto a su esposa cuando reconocieron al hombre condenado por el siniestro vial ocurrido el 30 de enero de 2015.

“Mi señora me dijo ‘ahí se van los asesinos’. Primero quisimos evitar problemas, pero después decidimos seguirlos para ver qué hacían”, relató.

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Fue entonces cuando vieron a Crocetti subir al asiento del conductor y retirarse manejando. Gabriel alcanzó a filmarlo y lo increpó.

“Le pregunté ‘¿vos podés manejar? ¿vos tenés carnet?’. Cuando me reconoció, salió rápido. Casi atropella a dos personas en la salida”, aseguró.

El choque fatal camino a Monte Hermoso

La tragedia ocurrió el 30 de enero de 2015 sobre el acceso a Monte Hermoso. Según recordó Gabriel, Crocetti circulaba a alta velocidad, invadió el carril contrario y desató una secuencia de choques.

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“Un primer auto lo esquivó. Al segundo lo agarró de costado. Después chocó de lleno a la camioneta donde iba mi papá y la tiró unos 30 metros hacia la banquina”, contó.

En el acto murieron Luis Pistocchi y Carmen Martínez. Pero además quedaron gravemente heridos otros integrantes de la familia: Daniela Pistocchi, Sofía —hija de Gabriel— y Valentín Lavaño.

“Mi hija tenía 11 años. Lleva 16 cirugías. Le estalló la pelvis, la cadera, tuvo fracturas múltiples. Fueron años de silla de ruedas, rehabilitación y operaciones”, recordó.

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También contó que su hermana sufrió siete costillas quebradas y heridas graves en una mano, mientras que su sobrino debió ser operado por fracturas en una pierna y un brazo.

“Nos destruyó la familia en un segundo”, resumió.

Fue condenado por chocar y matar a dos personas en Monte Hermoso y ahora lo filmaron manejando



En diálogo con @lanoticia1, el hijo de una de las víctimas fatales del choque ocurrido en 2015, denunció que Cristian Enrique Crocetti fue filmado manejando pese a tener prohibición… pic.twitter.com/wUbWntG5JU — LaNoticia1.com (@lanoticia1) May 26, 2026

“Nunca dejaron de manejar”

En 2018, Crocetti fue condenado a tres años de prisión condicional y diez años de inhabilitación para conducir. La prohibición sigue vigente hasta octubre de 2028.

Sin embargo, Gabriel asegura que, tras viralizarse el video, comenzaron a recibir mensajes de vecinos que afirmaban haberlo visto manejar en distintas oportunidades.

“Mucha gente nos escribió diciendo que este tipo nunca dejó de manejar. Se burló de la Justicia”, sostuvo.

La denuncia fue presentada ante la fiscal Marina Lara, titular de la UFIJ Nº1 de Bahía Blanca.

“Esperamos que esta vez estén a la altura de las circunstancias. Este hombre tiene que estar preso porque cometió un delito grave de desobediencia”, reclamó.

“Jamás pidieron disculpas”

Gabriel también apuntó contra la actitud del condenado y de su entorno tras el choque fatal.

“Nunca se acercaron a pedir disculpas. Nunca preguntaron si necesitábamos algo. Nosotros tuvimos que hacer amparos judiciales para atender a mi hija porque no nos cubrían nada”, recordó.

Y agregó: “Esto no es gratis. Desde que pasó lo del domingo no dormimos. Volvimos once años para atrás”.

La familia insiste en que la condena original ya había sido insuficiente.

“Nos pareció una vergüenza que le dieran prisión condicional por matar a dos personas. Pero lo más indignante es que ni siquiera respeta la prohibición para manejar”, concluyó Gabriel Pistocchi.