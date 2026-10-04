El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, destacó las medidas de prevención que lleva adelante el municipio frente a la posibilidad de eventos climáticos y riesgos hídricos en la región. “Nos preparamos para estar listos ante la eventualidad climática”, sostuvo en diálogo con Radio Provincia, al referirse a los protocolos y trabajos que se vienen desarrollando en el distrito.

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Matzkin explicó que Coronel Pringles abarca tres cuencas diferentes, una característica que obliga a mantener distintos mecanismos de seguimiento y respuesta ante posibles lluvias intensas. En ese marco, señaló que participó de una reunión del Comité de Cuenca del Río Salado (Subregión C), donde se abordaron las acciones de prevención y las obras necesarias para reducir el impacto de eventuales inundaciones.

Entre las medidas mencionadas se encuentran la ejecución de obras de desagües pluviales, coordinadas con la Dirección de Hidráulica de la Provincia, y la puesta a punto de sistemas de alerta temprana. También se actualizaron protocolos de actuación junto a Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y las fuerzas de seguridad, mientras que el municipio acondicionó un centro de evacuados para contar con un espacio preparado ante una eventual emergencia.

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En paralelo, el jefe comunal repasó algunas de las inversiones realizadas para fortalecer la infraestructura municipal. En ese sentido, destacó el uso de Provincia Leasing para incorporar maquinaria pesada y señaló que recientemente se concretó la compra de una topadora por $300 millones, que se suma a adquisiciones anteriores destinadas a reforzar el parque vial del distrito.

La gestión municipal también puso el foco en el desarrollo productivo. Matzkin resaltó el funcionamiento de la sala de faena de pequeños animales de Indio Rico y adelantó la proyección de un segundo parque industrial de 23 hectáreas, impulsado por la demanda de empresas interesadas en radicarse en Coronel Pringles.

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El intendente también se refirió al movimiento turístico y a los festejos por el aniversario de la localidad, que reunieron a más de 15.000 personas entre vecinos y visitantes de distintas localidades de la zona. Las actividades se desarrollaron en la plaza principal, frente al Palacio Municipal, e incluyeron puestos de artesanos, espectáculos musicales, un desfile institucional y un cierre con fuegos artificiales de bajo impacto sonoro.

Según explicó Matzkin, el movimiento generado durante las celebraciones alcanzó además la ocupación plena de la capacidad de alojamiento del distrito, en una muestra del impacto que tienen este tipo de eventos para la actividad comercial y turística local.

En ese sentido, el municipio busca fortalecer la promoción de los atractivos de Coronel Pringles, entre ellos las obras del arquitecto Francisco Salamone, el turismo rural, los viñedos, la olivicultura y el circuito literario dedicado al escritor César Aira.

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De esta manera, la gestión de Matzkin combina las tareas de prevención ante posibles contingencias climáticas con inversiones en infraestructura y maquinaria, mientras impulsa proyectos productivos y turísticos para ampliar las actividades económicas del distrito.