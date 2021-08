POR CHRISTIAN THOMSEN HALL

Nele Newen Falivene es postulante a concejal suplente por el Frente de Todos. Con tan solo 30 años, se convirtió en la primera y única persona no binaria en integrar una lista en la Provincia de Buenos Aires y una de las cuatro del colectivo LGBTI+ que alcanzaron un lugar en las boletas en todo el territorio bonaerense. Actualmente ocupa la tercera suplencia en la nómina de concejales del kirchnerismo local. Activista y militante trans no binaria, está a punto de completar la carrera de Artes Audiovisuales. Además es integrante de agrupaciones tales como: Autoconvocades por el Aborto Legal Areco Giles; LGBT+SAdA; 8MSAdA; Asamblea de Mujeres y Diversidades Areco (AMDA) y Movimiento Arraigo.

- ¿Qué significa ser una persona no binaria?

Ser una persona no binaria significa asumir una identidad por fuera de la lógica femenino-masculino. Es construir nuestra identidad mas allá del binarismo de género, es decir, la idea de que existen sólo dos géneros que se corresponden a la asignación del mismo según nuestros genitales. Para ser más clare, tenemos una identidad de género distinta a la que se nos fue asignada al momento de nacer, pero no necesariamente es la opuesta (femenino vs. masculino), pero que por tal motivo, igualmente, estamos dentro del colectivo trans. Justamente porque nuestra identidad de género es mas allá de nuestros genitales. Ser una persona no binaria nos habilita la posibilidad de salirnos de los estereotipos de género, nos da la posibilidad de explorar nuestros gustos, nuestros modismos, vestuario y estética sin caer en una única manera de ser o de habitar nuestras cuerpas. La no binariedad, para mi, nos libera de los estándares, moldes o mandatos establecidos.

¿Qué se siente ser la primera persona no binaria en integrar una lista en toda la Provincia?

El sentir es muy grato. Es saber que estoy haciendo historia, que estoy marcando el punto de arranque para que con el tiempo seamos cada vez más las personas no binarias que ocupemos cargos políticos para transformar la realidad mas allá del activismo y la militancia. Es importante que se generen y se garanticen más cupos para que también nosotres seamos protagonistas de las tomas de decisiones para nuestro pueblo.

- Dentro de las listas solamente existen cupo masculino y femenino. ¿Qué postura vas adoptar frente a esto?

Dentro de las listas, lamentablemente, mi lugar fue otorgado dentro del cupo femenino, pero me parece importante contemplar el cupo laboral travesti-trans para garantizar que estos espacios también sean ocupados por todes. Y por otra parte, también es importante que en el armado de listas y de la impresión de las boletas se contemple la ley de identidad de género para respetar nuestros nombres autopercibidos. No puede ser una imposición burocrática tener que figurar con el nombre que aparece en el DNI por no tener hecho el cambio registral, ya que los artículos 12 y 13 de la Ley de Identidad de Género garantiza el trato digno y el respeto a nuestros nombres y nuestras identidades sin que el cambio registral sea un requisito obligatorio o aún no lo hayamos hecho. Además, comprender la importancia de la territorialidad en el reconocimiento y respeto a nuestras identidades, más allá de la identidad de género, es fundamental. En el interior hay muchísimas personas que son conocidas por su apodo, por ejemplo, y no por su nombre de pila; lo que puede jugar en contra o llevar a la confusión a la hora de leer las boletas, pero bueno ya me fui un poco más de tema. Hay que seguir profundizando y trabajando para cambiar las lógicas burocráticas que con esto demuestran que a veces en lugar de acelerar los procesos, los atrasa o generan trabas.

- ¿Qué te motivó a lanzarte a la política? ¿Sufriste algún tipo de discriminación debido a tu identidad de género?

Lo que me motivó a formar parte de un partido político y asumir el compromiso fue ver que no bastaba con la militancia o el activismo, las manifestaciones en las calles, para lograr una verdadera transformación en las políticas publicas. Es decir, manifestemonos, pero las decisiones finales y las normativas salen desde adentro del recinto legislativo, en este caso, el Concejo Deliberante; entonces es necesario estar dentro de un partido político, de una lista, para llegar a ocupar una banca y garantizar nuestros derechos, para que el pueblo se sienta escuchado y que desde las políticas publicas solventemos nuestros reclamos. Transformando la realidad de adentro hacia afuera. Por supuesto que sufrí o sufro discriminación por mi identidad de género, anteriormente siempre la sufrí por mi orientación sexual y hoy en día la sufro por una cuestión identitaria. No dentro del partido, pero si con la sociedad. Aunque prefiero quedarme con todo el apoyo que recibo constantemente, el agradecimiento, el reconocimiento y la valoración por mi compromiso al poner el cuerpo, la mente y las emociones día a día. Es mayor el cariño que la discriminación y eso es bueno saberlo.

- Venís de un pueblo del interior como San Antonio de Areco. ¿Cómo toma la gente de allí este tipo de cuestiones?

Como te decía anteriormente, es mayor el agradecimiento que el rechazo. Hay muchísima gente que aún no lo entiende o que me dicen cosas como por ejemplo “el mambito ese que vos tenés en la cabeza”, cuando en realidad no tengo ningún “mambo”, simplemente estoy construyendo libremente mi identidad y mi manera de habitar este mundo, y por supuesto el pueblo donde nací. Ya sabemos que históricamente se nos trato de “locos” a quienes vivimos la vida por fuera de las normas, del status quo. Pero justamente, gracias a los locos, las locas, las histéricas, es que se logran las transformaciones sociales. Y es buenísimo que haya gente que te agradezca la lucha que llevás adelante porque comprenden que esta lucha también los libera a ellos y ellas de los mismos mandatos sociales que tanto nos pesan y nos torturan cotidianamente. Háblese de estereotipos de genero, de belleza, de clase, de culto, etcétera.

- Representás al Frente de Todos en un municipio que gestiona Juntos por el Cambio. ¿Qué opinás de la gestión local y qué propondrías en el Concejo Deliberante?

La gestión local deja mucho que desear. Luego de 8 años de un gobierno que demostró que si se quiere, se puede, pasar a vivir bajo la gestión JxC la verdad que es deprimente. Es un gobierno que le falta acción, que se maneja de manera autoritaria y que no tiene transparencia en su gestión. Es un gobierno ausente. Que no escucha al pueblo, no atiende las demandas (literalmente no atienden los teléfonos, por ejemplo) y siempre dicen que no hay presupuesto para actividades culturales o turísticas, pero ¿dónde están esos fondos? Porque presupuesto hubo. ¡Ni hablemos del abordaje territorial de las cuestiones de violencia de género! Sus políticas son el autoritarismo, la violencia institucional, la persecución política y el miedo. Hay muchísimo abandono escondido tras la excusa de la pandemia, además de que es una gestión que gobierna para el beneficio de unos pocos. Es la versión reducida de lo que fue el gobierno de Macri a nivel país.

- ¿Quién es tu referente político a nivel provincial? ¿Tenés un modelo a seguir?

Les referentes a nivel provincial son muches, por supuesto las, los y les compañeres del activismo trans, que no les voy a nombrar para no pecar en olvidarme de algune porque la lista es larga. Pero también puedo decir que el modelo a seguir es el modelo del Arraigo, el cual encabeza el senador Francisco “Paco” Durañona, quien fue intendente durante 8 años en mi localidad. Actualmente también estoy dentro de Movimiento Arraigo justamente para que, desde mis aportes, no falte la perspectiva de género y diversidad para que las políticas y el modelo de arraigo sea realmente para todas, todos y todes. Para que incluso nadie tenga que migrar de su localidad porque no tiene acceso a políticas publicas o instituciones que garanticen sus derechos. Es decir, el arraigo es fomentar y garantizar políticas públicas en cada territorio, lo que para mi es fundamental. Sabemos que históricamente quienes somos parte del colectivo trans o LGBT+ nos vimos y nos vemos obligades a irnos de nuestros pueblos, por la violencia sufrida, por la discriminación y por la falta de oportunidades. Verdaderamente, llegó el momento de revertir esta situación.

- ¿Cómo ves la gestión del presidente Alberto Fernández y qué opinás sobre el manejo que hubo de la pandemia?

La verdad es que a Alberto lo veo muy bien, agradezco que el pueblo lo haya elegido porque no se qué hubiera sido de nosotres si la pandemia nos encontraba con Macri a la cabeza. En cuanto al manejo, creo que fue verdaderamente acertado y positivo, aunque en estas pruebas y errores sobre los permisos y habilitaciones según las fases o los cambios de fases, entiendo que a veces se nos fue de control pero no sólo a él sino a toda la sociedad. Ya que hay responsabilidades que les exceden a sus manos, más bien son responsabilidades de cada une en el compromiso de los cuidados propios y ajenos. Ni hablar de la oleada y la rapidez con la que se manejó el tema de la vacunación, impecable gestión de Alberto y de todo el enorme equipo que hay detrás.

- El DNI no binario que lanzó el presidente generó críticas en los sectores más conservadores. ¿Qué nos podés comentar sobre esta medida?

Lo que puedo comentar es lo que siempre digo “tu realidad no puede negar e in-visibilizar la realidad de otres”. Si la gente de esos sectores no lo cree necesario es porque para ellos o ellas no lo es, pero hay otra gente para la cual si es muy importante tener un DNI que nos represente. No todo el mundo somos un género o el otro. Además, por mi parte creo que todos los DNI deberían no consignar género desde el nacimiento, para que luego cada persona pueda elegir con que genero o sigla se siente representado, sino sigue habiendo una imposición desde la norma heterocis: sexo = género desde el momento en que nacemos. Y en este sentido las infancias trans y no binarias vinieron a demostrar que la diversidad existe y se expresa desde siempre y desde los primeros años de vida. Y que así como el aborto legal no obliga a nadie a abortar, un DNI no binario no obliga a nadie a hacerse el cambio si no lo quiere o no lo necesita. Recordemos que donde hay una necesidad nace un derecho y en cuestiones de derechos no hay lugar para el conservadurismo.

- Como activista LGBTI+, ¿qué reflexión podés hacer sobre la desaparición de Tehuel de la Torre? ¿El Estado es responsable?

Claramente el Estado es responsable, no sólo por la falta de garantías en cuanto al acceso a lo laboral, sino también porque no invirtió lo necesario en el proceso de búsqueda. Recién ahora 5 meses después ofrece una recompensa para quien aporte datos. Ni hablar de la posibilidad que como Estado tiene de exigirles a los medios de comunicación que se intensifique su cobertura y que se respete su identidad. No por nada se habla de que hace falta una reparación histórica hacia el colectivo travesti-trans y lamentablemente en este sentido, el Estado llegó tarde o se quedó corto con lo que hizo en su momento mas clave de la búsqueda, las primeras 24 horas y todos los meses posteriores. Tehuel hoy se suma a la lista de desaparecides en democracia, y el Estado tiene todas las herramientas y el poder para garantizar una mejor búsqueda de las personas. ¿O acaso el ejército, la policía, aeronáutica, sólo existen para los conflictos bélicos o para las acciones represivas? En este sentido, hay algunas acciones que siempre las voy a cuestionar mas allá del partido político que esté de turno. Porque por algo existe la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) y las diversas organizaciones sociales que luchan en contra de estas situaciones.

- ¿Cómo evaluás el trabajo que viene haciendo el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que encabeza Gómez Alcorta?

La verdad es que ya con la creación del Ministerio y con todas las acciones y programas que vienen llevando a cabo puedo decir que se nota el compromiso de Gómez Alcorta y del equipo en general y que es un buen comienzo, aunque la realidad, las violencias y las necesidades nos corren con muchísima ventaja. Que exista un ministerio que trabaje para garantizar políticas públicas para revertir las desigualdades y las violencias históricas es un antes y en después en la historia de nuestro país. Como activista y militante he tenido la oportunidad de participar de varias reuniones con el Ministerio, gracias a la virtualidad, para poder debatir y aportar la información necesaria para saber como realizar un abordaje territorial genuino. La cuestión es no dejar de accionar mientras vamos avanzando y construyendo las herramientas necesarias para la transformación social.