El concejal Patricio Gabilondo, de Fuerza Patria en Arrecifes, cuestionó con dureza el proyecto de Presupuesto y la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026 que impulsa el intendente Fernando Bouvier (La Libertad Avanza). Calificó el paquete económico como “un impuestazo como nunca se vio en Arrecifes” y advirtió que la suba de tasas proyectada para el año próximo “no tiene metas ni objetivos” para la ciudad.

Ads

“Nuestro Intendente es de La Libertad Avanza, pero hace todo lo contrario a lo que pregona Milei. Quiere meter un impuestazo como nunca se vio en Arrecifes”, dijo Gabilondo en Radio News Arrecifes. Y agregó: “Es un vacío total, copiar y pegar del 2025, sin mejoras, sin aumentos para los municipales. Solo quieren recaudar de quienes laburan todos los días para sostener”, afirmó el edil.

El proyecto que llegó esta semana al Concejo Deliberante de Arrecifes contempla un aumento generalizado de tasas municipales del 168% entre enero de 2025 y enero de 2026. La cifra supera ampliamente los incrementos previstos en otros municipios bonaerenses y ya generó críticas de sectores políticos y empresarios locales.

Ads

La Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes también manifestó su preocupación. En un comunicado oficial, alertó que el nuevo esquema de la Tasa de Seguridad e Higiene podría generar un impacto directo en comercios e industrias, con incrementos que triplican a ciudades vecinas. La entidad pidió que el aumento “se mantenga en límites razonables” para no profundizar la situación económica local.

Mientras avanza el análisis legislativo, los concejales deberán definir si aprueban, modifican o rechazan el esquema de aumentos propuesto por el Ejecutivo municipal. Gabilondo adelantó que desde su bloque exigirán “transparencia y un plan real” antes de acompañar cualquier suba que afecte a los vecinos.

Ads