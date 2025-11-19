Con un amplio abanico de reclamos, este miércoles a las 16.00 diferentes sectores marcharán desde el Congreso a Plaza de Mayo desafiando la postura anti piquetes del Gobierno de Javier Milei.

Participarán jubilados, referentes del Polo Obrero, trabajadores del Hospital Garrahan, integrantes las dos CTA, dirigentes políticos y de movimientos sociales y docentes. La consigna central será “contra el imperialismo”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, alertaron que se desplegará un operativo de fuerzas federales para aplicar el protocolo anti piquete.

Rodolfo Aguiar, líder de ATE y fuertemente enfrentado con Bullrich, lanzó: “Comienza la resistencia callejera a la reforma laboral y al acuerdo con los Estados Unidos”.

