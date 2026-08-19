Familiares, amigos y allegados de Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada en Mar del Plata, realizaron una nueva movilización en Punta Cantera, al sur de la ciudad, para reclamar justicia y avances en la investigación.

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El lugar fue escenario del hallazgo del cuerpo de Mailén el pasado 2 de agosto. A más de dos semanas del femicidio, la Justicia aguarda los resultados de distintos peritajes que podrían aportar información clave para esclarecer el crimen.

“Vinimos a reclamar justicia”, expresó Walter, hermano de Mailén, en diálogo con el medio local Qué Digital, y volvió a insistir con una de las hipótesis que sostiene la familia.

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“Alguien la habrá traído, tiene que haber un tercero”, sostuvo, en referencia a la posibilidad de que otra persona haya participado del crimen.

Avanza la investigación

Tras el levantamiento del secreto de sumario, la Justicia continúa con los peritajes sobre redes sociales, teléfonos celulares y otros elementos secuestrados durante la investigación.

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También se aguardan los resultados completos de los análisis de ADN, previstos para fines de agosto, que podrían aportar datos sobre la mecánica del femicidio y la eventual participación de otras personas.

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Por el momento, José Luis Aquino, de 27 años, y Agustín Díaz, de 26, continúan detenidos e imputados por el crimen. Ambos fueron aprehendidos el mismo 2 de agosto, luego de intentar escapar del lugar.

La familia de Mailén mantiene contacto con el fiscal Carlos Russo y reclama celeridad en la investigación para esclarecer el femicidio.

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Mailén tenía 24 años y era madre de dos niñas, que quedaron al cuidado de sus familiares tras su asesinato. “La más grande, que tiene seis años, ya pide por su mamá”, contó Walter.