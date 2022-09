La fundación Alameda presentó un amparo colectivo contra la ordenanza que crea una “Zona Roja” en Mar del Plata. La entidad con trayectoria en causas judiciales contra la trata y la explotación sexual de personas se opone.

Argumentaron que la ordenanza “promueve y fomenta la regulación de la prostitución y auspicia multas y cárcel a personas en situación de prostitución, lo cual choca con la legislación vigente, las convenciones internacionales que la Argentina suscribió y además genera un ámbito de explotación sexual en el que la policía local, como ya ocurrió en otras épocas en Mar del Plata, se convierte en una suerte de proxeneta que ‘regula’ y castiga a personas en estado de vulnerabilidad social”.

El nuevo espacio tiene una extensión de 400 metros y se calcula que hay más de 200 trabajadoras sexuales. Quienes ejerzan la actividad en otro espacio serán fuertemente multados.

Según la entidad que presentó el amparo, la ordenanza “no hace más que agravar la situación que de por sí ya es grave, con el agravante de que si no ejercen la prostitución dentro del marco propuesto por el municipio esas víctimas se vean en riesgo de ser multadas o arrestadas”.

Además, señalaron que “el municipio no se halla en condiciones de garantizar que no exista explotación sexual, ni que el crimen organizado no corrompa a las autoridades con poder de policía que controlen la zona”.