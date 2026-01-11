Carlos Alberto “Coco” Bello, ex presidente del Club Argentino de Pergamino y figura reconocida del básquet nacional, protagonizó un estremecedor accidente vial que pudo terminar en tragedia. Permaneció nueve horas atrapado dentro de su auto volcado, sin poder moverse ni pedir ayuda, hasta que fue visto por un camionero en la mañana del viernes.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 9 de enero, cuando el Chevrolet Classic que conducía despistó en la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura del acceso a la localidad de Fontezuela. El vehículo terminó fuera de la calzada, en una zona baja y cubierta de vegetación, lo que impidió que otros conductores advirtieran la situación durante la noche.

Nueve horas consciente, atrapado y sin ser visto

Bello quedó aprisionado entre los asientos, sin posibilidad de abrir las puertas ni salir por sus propios medios. “Yo no me desesperé nunca”, relató tras el rescate. Con dificultad logró quitarse el cinturón de seguridad, cortar el contacto del vehículo y revisar si tenía lesiones, una preocupación central debido a que se encuentra anticoagulado.

Durante horas pidió auxilio a los gritos, pero nadie lo escuchó. “El auto no se veía desde ningún lado”, recordó. Con el paso del tiempo, intentó mantenerse lúcido hasta que comenzaron a aparecer las primeras luces del día.

“Cuando empezó a clarear pensé que si llovía el agua me pasaba por arriba, porque el lugar es bajo. Ahí me di cuenta de que tenía que hacer algo más”, contó.

La maniobra clave que le salvó la vida

Dentro del habitáculo encontró un cuchillo y comenzó a cortar el pasto que rodeaba el auto. Con esfuerzo logró asomar la cabeza, los hombros y un brazo por una ventanilla. Con una gamuza hizo señas hacia la ruta, hasta que finalmente un camionero lo vio.

“Iba cebando mate y me vio. Dijo: ‘Ahí hay una persona atrapada’. Eso me salvó”, relató Bello. Minutos después llegaron los servicios de emergencia.

Rescate, internación y alta médica

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Pergamino, personal del Destacamento de Seguridad Vial y una ambulancia del SAME. Los rescatistas constataron que el hombre se encontraba consciente, aunque con signos evidentes de haber permanecido inmovilizado durante varias horas.

Bello, de 71 años, fue trasladado de manera preventiva al Hospital San José de Pergamino, donde permaneció internado en observación. Horas más tarde, recibió el alta médica y continuará con tratamiento ambulatorio y controles de seguimiento.

“En el hospital sentí que volví a vivir”, expresó.

El cariño recibido y un mensaje de vida

Tras el episodio, Bello destacó el acompañamiento recibido. “Recibí casi mil mensajes. Eso es lo único que te llevás en la vida: el cariño, el afecto. La plata va y viene”, reflexionó.

Radicado desde hace años en la provincia de Córdoba, lejos de la dirigencia deportiva y más cerca de la música, aseguró que hoy su prioridad es clara: “Disfrutar la vida, los amigos, la música y la alegría. Eso también te cura”.

Carlos "Coco" Bello, ex dirigente del Club Argentino.

Una figura clave del básquet argentino

Carlos “Coco” Bello es una figura ampliamente reconocida en el deporte. Fue presidente del Club Argentino de Pergamino, representante del ex jugador Marcelo Milanesio y formó parte de la delegación de la Selección Argentina de Básquet en 1990, una etapa histórica para el combinado nacional.

Aunque reside en Córdoba, mantiene un vínculo permanente con Pergamino y suele regresar a la ciudad para visitar familiares y amigos, lo que explica su presencia en la región al momento del accidente.