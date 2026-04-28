Un nuevo episodio de violencia con perros de raza dogo volvió a generar preocupación en la localidad bahiense de Villa Bordeu. Una mujer fue atacada por dos animales mientras caminaba por la zona y debió recibir atención médica tras sufrir múltiples mordeduras, en un hecho que, según denuncian vecinos, se repite desde hace meses.

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La víctima, identificada como María Espinoza, relató el dramático momento en diálogo con el medio Bahía Hoy: “Salieron a atacar directo. Me tiraron al suelo y no los podía sacar de encima, me seguían mordiendo”. Según su testimonio, logró proteger su rostro cubriéndose con los brazos, aunque sufrió heridas de consideración. “Me cubrí la cara y me destrozaron los brazos. Era una situación desesperante, no sabía si zafaba”, expresó.

De acuerdo a lo informado por La Brújula 24, Espinoza sufrió desgarros en el brazo izquierdo que requirieron suturas, además de otras lesiones en el brazo derecho. Tras lograr liberarse, fue asistida por vecinos y trasladada hasta su vivienda, desde donde intervino personal policial y una ambulancia.

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Vecinos de Villa Bordeu aseguran que los ataques no son hechos aislados. En declaraciones a La Brújula 24 y Bahía Hoy, una mujer identificada como Silvana sostuvo que su familia sufrió múltiples episodios en el último año: “Nos mataron una caniche y después el cocker. Esto pasa desde el año pasado”.

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Además, denunció que los perros suelen escaparse con frecuencia y que la situación afecta la vida cotidiana de los vecinos. “Estamos rodeados de dogos, hay varios en menos de una cuadra. Mi marido quiso salir de casa y no pudo porque el perro estaba en la puerta”, relató.

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El impacto también alcanza a los más chicos: según contó, su hija de 4 años presenta un cuadro de estrés tras presenciar los ataques. “Llora a la noche, hace dibujos de su perro lastimado, es un trauma”, explicó.

Espinoza adelantó que realizará la denuncia formal y reclamó medidas urgentes. “Esto ya pasó varias veces. Cuando maten a alguien, recién ahí van a actuar”, advirtió.