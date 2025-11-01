Nuevo aumento en el transporte público: el boleto mínimo del colectivo supera los $570 en el AMBA
La suba es de un 4,1% y el viaje que supera los 27 km ya se acerca a los 800 pesos.
Desde este sábado, viajar en colectivo por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a ser más caro. El Ministerio de Transporte de la Nación aplicó una nueva suba del 4,1% en el marco del esquema de reducción gradual de subsidios, que impacta en los servicios de la Provincia de Buenos Aires.
Con el nuevo ajuste, el boleto mínimo en la Provincia pasó a costar $573,09 para los viajes de hasta 3 kilómetros. Los siguientes tramos también registraron aumentos:
- $638,42 para recorridos de 3 a 6 kilómetros.
- $687,60 para trayectos de 6 a 12 km.
- $736,83 para distancias de 12 a 27 km.
- $785,72 para más de 27 km.
En tanto, quienes acceden a la tarifa social, beneficiarios de programas sociales, jubilados y estudiantes, entre otros, abonarán entre $257,89 y $353,57, dependiendo del tramo.
El Ministerio recordó además que quienes viajen con una tarjeta SUBE sin registrar deberán pagar un boleto diferencial, con precios que irán desde $911,21 hasta $1.249,29, según la distancia recorrida.
