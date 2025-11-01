Desde este sábado, viajar en colectivo por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a ser más caro. El Ministerio de Transporte de la Nación aplicó una nueva suba del 4,1% en el marco del esquema de reducción gradual de subsidios, que impacta en los servicios de la Provincia de Buenos Aires.

Ads

Con el nuevo ajuste, el boleto mínimo en la Provincia pasó a costar $573,09 para los viajes de hasta 3 kilómetros. Los siguientes tramos también registraron aumentos:

$638,42 para recorridos de 3 a 6 kilómetros.

$687,60 para trayectos de 6 a 12 km.

$736,83 para distancias de 12 a 27 km.

$785,72 para más de 27 km.

En tanto, quienes acceden a la tarifa social, beneficiarios de programas sociales, jubilados y estudiantes, entre otros, abonarán entre $257,89 y $353,57, dependiendo del tramo.

Ads

El Ministerio recordó además que quienes viajen con una tarjeta SUBE sin registrar deberán pagar un boleto diferencial, con precios que irán desde $911,21 hasta $1.249,29, según la distancia recorrida.

Ads