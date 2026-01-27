La Municipalidad de General Belgrano, a través de la Secretaría de Salud, informó que se ha confirmado un nuevo caso positivo de Hantavirus en el distrito.

Respecto de la paciente, se indicó que se encuentra internada en la ciudad de La Plata con pronóstico reservado.

“Las autoridades sanitarias municipales, regionales y provinciales se encuentran trabajando de manera coordinada para llevar adelante la investigación epidemiológica, conforme a los protocolos vigentes para realizar el control de foco”, señaló el reporte difundido por la comuna.

Y añadieron que esta enfermedad "puede presentar un período de incubación de hasta 45 días, y de acuerdo a la información preliminar, se tiene conocimiento que la persona afectada estuvo presente a mediados del mes de diciembre en el paraje Chas".

Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, desde comienzos de 2025 se notificaron 432 casos sospechosos de hantavirus, de los cuales 35 fueron confirmados. La Plata se mantiene como la localidad más afectada con once contagios, mientras que Berazategui, Florencio Varela, Olavarría, San Pedro, San Nicolás y otros municipios también registraron casos.

Ante este escenario, se solicita a la comunidad extremar las medidas de prevención, especialmente:

Mantener los terrenos limpios y desmalezados.

Eliminar residuos con frecuencia, utilizando recipientes cerrados.

Evitar el contacto con roedores y sellar grietas, agujeros o posibles accesos a viviendas, galpones o depósitos.

Ventilar durante al menos 30 minutos los espacios cerrados o deshabitados antes de ingresar.

Regar previamente el suelo y las superficies antes de barrer, para evitar la dispersión de partículas en el aire.

Realizar la limpieza con agua y lavandina y utilizar elementos de protección personal como barbijo, guantes y protección ocular.

Ante la presencia de síntomas compatibles como fiebre, dolor muscular, cansancio intenso, dolor de cabeza o dificultad respiratoria, se recomienda acudir de inmediato al Hospital Municipal.