La preocupación por el avance del hantavirus volvió a crecer en el sur de la provincia de Buenos Aires luego de que un trabajador rural de Tres Arroyos fuera internado en terapia intensiva con un cuadro crítico.

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Las autoridades sanitarias aguardan los resultados de laboratorio para determinar si el caso corresponde a la cepa Andes, la única variante con capacidad de transmisión de persona a persona.

El director ejecutivo de la Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez, confirmó que el paciente permanece internado en la Clínica Hispano con falla multiorgánica y bajo un estricto protocolo de aislamiento respiratorio.

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"Aún no se pudo establecer con certeza la forma de contagio por su estado de salud, ya que no podemos hablar con él; solo sabemos lo que relata la familia", explicó el funcionario según informó elorden.com.

Con este episodio ya son tres los casos confirmados de hantavirus en la región, donde el primero de ellos terminó con el fallecimiento de un vecino de Tres Arroyos.

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Esperan confirmar si es la cepa Ande

La principal inquietud de las autoridades sanitarias pasa por conocer si el paciente contrajo la cepa Andes, ya que es la única variante del virus capaz de transmitirse de persona a persona.

"Estamos a la espera del resultado de laboratorio. Si se confirma que es cepa Andes, el modo de interrumpir la cadena de transmisión es el aislamiento respiratorio del paciente", señaló Núñez.

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El funcionario agregó que la eventual presencia de esta variante en la provincia podría estar vinculada a factores como el cambio climático, el movimiento de personas o los incendios registrados en la Patagonia, que desplazan a la fauna silvestre.

Activaron un protocolo de seguimiento

La epidemióloga de la Región Sanitaria I, Jorgelina Scuffi, indicó que el paciente trabaja solo en tareas rurales, por lo que aún se intenta reconstruir cómo pudo haberse producido el contagio.

"El colilargo es un ratón de hábitos rurales. Como el paciente no puede hablar, estamos trabajando en base a lo que nos aporta su entorno", sostuvo.

Ante esta situación, la Región Sanitaria I puso en marcha un operativo de vigilancia epidemiológica que incluye:

Seguimiento diario durante 41 días a los familiares , el período máximo de incubación de la enfermedad, para detectar síntomas compatibles.

Intervención del área de Zoonosis, que realiza tareas de búsqueda del roedor transmisor y desratización en establecimientos rurales.

Medidas de prevención

Desde el área de Epidemiología recordaron que la mayoría de los contagios ocurre al ingresar a galpones, depósitos o taperas cerradas durante mucho tiempo, donde las partículas del virus pueden permanecer suspendidas en el aire.

Entre las principales recomendaciones se destacan: