La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó que se efectuarán desvíos en la Ruta Provincial Nº 11, en el marco de la obra que la transformará en Autovía, entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

En este sentido, se producirá un corte sobre la calzada existente entre los kilómetros 454+800 y 480+700. Los vehículos serán desviados por la nueva calzada, paralela a la existente.

El propósito de redireccionar el tránsito en cercanías a las áreas de trabajo es preservar la fluidez vehicular, reducir el impacto sobre la circulación local y garantizar condiciones seguras de trabajo y tránsito en el área de intervención, se indicó.

Se recomienda a los usuarios respetar las velocidades permitidas en el sector de obra, atendiendo a la cartelería ubicada en el lugar.

