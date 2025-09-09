Entre Gesell y Mar Chiquita: Nuevo desvío de tránsito por obras en la Ruta Provincial Nº 11
El mismo se ejecutará a partir del miércoles 10 de septiembre y se encuentra debidamente señalizado para no dificultar la circulación de los usuarios.
La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó que se efectuarán desvíos en la Ruta Provincial Nº 11, en el marco de la obra que la transformará en Autovía, entre Villa Gesell y Mar Chiquita.
En este sentido, se producirá un corte sobre la calzada existente entre los kilómetros 454+800 y 480+700. Los vehículos serán desviados por la nueva calzada, paralela a la existente.
El propósito de redireccionar el tránsito en cercanías a las áreas de trabajo es preservar la fluidez vehicular, reducir el impacto sobre la circulación local y garantizar condiciones seguras de trabajo y tránsito en el área de intervención, se indicó.
Se recomienda a los usuarios respetar las velocidades permitidas en el sector de obra, atendiendo a la cartelería ubicada en el lugar.
