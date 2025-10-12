La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó que a partir del lunes 13 de octubre se implementará un nuevo desvío en la Ruta Provincial Nº 11, en el marco de las obras de transformación en autovía entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

El desvío se ubicará a la altura del kilómetro 481, donde los vehículos que circulen con sentido a Villa Gesell serán redirigidos por una mano única durante aproximadamente 1.200 metros. Luego, el tránsito retomará su curso habitual.

Esta medida busca preservar la fluidez vehicular, reducir el impacto sobre la circulación local y garantizar condiciones seguras de trabajo y tránsito en el área de intervención.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar los límites de velocidad establecidos en el tramo afectado, así como prestar atención a la señalización correspondiente.

