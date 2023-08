Actualmente, el mercado local argentino ofrece una gran variedad de casinos online. La industria del juego es cada vez más atractiva para la audiencia local que mostró un creciente interés en este tipo de entretenimiento. Sin embargo, su legalización trajo acalorados debates, ya que el juego online no está avalado en la totalidad del país.

Argentina tiene una forma muy particular de tratar el tema. La legalización del juego online está a cargo de cada provincia. Es decir que no hay una ley que incida a nivel nacional en la materia. Aunque hoy en día ya son mayoría las jurisdicciones que han dado luz verde a los operadores de juego, hay regiones en las que no se ha llegado a acuerdos concretos.

Regulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CABA es uno de los principales núcleos de atracción para la industria del juego. La concentración de multitudes y el perfil de usuario que radica en la zona se ajusta al tipo de audiencia que suele disfrutar del juego online. La legislación aquí fue aprobada en 2021 y, desde entonces, el mercado creció exponencialmente. La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) es la entidad a cargo de regular la actividad en la región.

Las empresas tuvieron la oportunidad de postular su nombre para operar en el territorio en el año 2020. No fue hasta fines del año siguiente en que lograron ejercer sus operaciones. La pandemia enlenteció el procesamiento de las habilitaciones oficiales, pero estas no se detuvieron. Ya son más de 12 los operadores que conforman la lista de casinos online confiables que ejercen su actividad en CABA.

Licencias en la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia, el proceso fue más engorroso que en CABA. La gobernación a cargo en 2021 había mostrado cierta reticencia al aval que había dado Ciudad de Buenos Aires a las empresas de juego. La temática se mantuvo en una zona gris hasta que se decidió por aprobar la legislación. La realidad es que la acumulación de fondos por impuestos a los casinos online puede traer grandes beneficios en la economía de cada jurisdicción.

A pesar de haber salido de la zona gris, las empresas de juego se encontraron con un sector que obstaculizaba su desarrollo en comparación con CABA. Actualmente son sólo cuatros los casinos online que operan en la Provincia de Buenos Aires. El ente regulador encargado de otorgar las licencias es la Lotería de la Provincia o IPLyC.

Córdoba: una jurisdicción polarizada en materia de juego online

Córdoba es una de las regiones en las que más se ha discutido sobre la legislación del juego online. Las pujas políticas, al igual que en CABA y Provincia de Buenos Aires, nutren las polarizaciones. Entre cruces que hicieron saltar chispas, se aprobó en 2021 la ley provincial 10.793 que legaliza el juego online. Según declaraciones de autoridades, la norma busca erradicar el juego ilegal.

Sin embargo, la Ciudad se mantuvo sólida y decidió no adherir a la ley. Es decir que, en este sector, los casinos online no están habilitados a operar y la actividad continúa estando prohibida. El Concejal de Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros, no sólo se mostró firme con la pauta establecida, sino que hizo hincapié en la importancia de agudizar los controles que restringen la publicidad de las agencias de juego.

La industria del juego crece ante todo pronóstico

De las 24 provincias que componen a la Argentina, 15 se han posicionado a favor de la legalización de las apuestas y los casinos en linea. A pesar de la burocracia que puede demorar la derogación formal de las leyes, es evidente que las autoridades han optado por combatir el aumento de casos en estafas virtuales mediante la legislación del juego online que transparenta las actividades en el mercado, que ya opera activamente en todo el país, e incluso en todo el mundo.

Los aficionados a los juegos de azar suelen conocer cuáles operadores ofrecen productos de calidad en sus plataformas. Sin embargo, para los jugadores principiantes, la falta de información y regulación de los operadores de juego puede representar una grave amenaza. La ausencia de un marco legal que supervise el sector puede derivar en un aumento de plataformas ilegales que amedrenten contra la seguridad los usuarios.