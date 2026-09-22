La mujer que se convirtió en furor en redes sociales luego de ser filmada en el balcón de su casa mientras el presidente Javier Milei encabezaba un acto político en Bahía Blanca, decidió romper el silencio a través de un comunicado difundido públicamente, en el que reflexionó sobre la repercusión inesperada que tomó su imagen.

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Conocida en las redes como "la señora de la toalla", la protagonista de la escena explicó que todo surgió de manera completamente espontánea. "Nunca tuve intención de exponerme. Esa imagen nació en la intimidad de mi casa, en una escena absolutamente espontánea y cotidiana", expresó en el texto.

La mujer remarcó que no estaba posando ni imaginaba el alcance que iba a tener la fotografía. "No estaba posando ni imaginaba que esa fotografía iba a terminar recorriendo el país", sostuvo, y agregó que nunca eligió revelar qué pensaba en el momento exacto en que fue captada.

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Mejor video de la historia de Milei en bahía blanca https://t.co/tVu8RwjvNN pic.twitter.com/a7FRTFxN76 — BIZARRAFF (@BizaRraff) September 18, 2026

"La imagen terminó diciendo mucho más de lo que yo realmente dije", reflexionó, al señalar que cada persona proyectó sobre la foto sus propias ideas, emociones e interpretaciones sobre la realidad política y social del país.

En un pasaje del comunicado, vinculó lo sucedido con el momento que atraviesa la sociedad argentina: "Podemos pensar distinto, opinar distinto y sentir distinto", escribió, destacando que la convivencia de miradas diversas, "con libertad y respeto", también forma parte de la identidad nacional.

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Respecto a su exposición mediática, fue tajante: "No voy a dar entrevistas sobre este tema". Aclaró que respeta el trabajo periodístico, pero que eligió comunicarse "por escrito y por única vez, con mis propias palabras".

Finalmente, cerró el comunicado agradeciendo a quienes compartieron e interpretaron la imagen, y dejó una reflexión final: "Quizás, al final, lo más poderoso no fue lo que yo estaba pensando, sino todo lo que cada uno encontró en mi mirada".