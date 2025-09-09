“Obviamente no”: el intendente más votado confirmó que no asumirá la banca por la que fue electo
El jefe comunal Leonardo Nardini obtuvo el 68.08% de los votos pero aclaró que seguirá al frente del municipio y no pasará a la legislatura local.
Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y cabeza de la lista de concejales de Fuerza Patria en ese distrito, ratificó que no asumirá la banca para la que resultó electo en los comicios provinciales del domingo pasado.
“No, obviamente que no”, respondió Nardini cuando fue consultado sobre si juraría como concejal durante una entrevista en la señal TN.
Según el escrutinio provisorio, la lista encabezada por Nardini obtuvo un triunfo contundente en el municipio: 68,08% de los votos, con una diferencia aproximada de 45 puntos respecto de su principal adversario. El resultado lo posicionó como el intendente más votado de la provincia en estas elecciones bonaerenses.
El propio jefe comunal explicó que su candidatura tuvo un carácter “testimonial” y que el objetivo fue “defender la gestión” local frente a lo que describió como políticas nacionales que “vulneran” derechos en su distrito.
Nardini justificó su permanencia en el Ejecutivo alegando que su tarea cotidiana es “resolver problemas, recibir a los vecinos y estar en contacto permanente” con la comunidad.
