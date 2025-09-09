Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y cabeza de la lista de concejales de Fuerza Patria en ese distrito, ratificó que no asumirá la banca para la que resultó electo en los comicios provinciales del domingo pasado.

Ads

Puede interesarte

“No, obviamente que no”, respondió Nardini cuando fue consultado sobre si juraría como concejal durante una entrevista en la señal TN.

"Obviamente no voy a asumir"



Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y candidato electo a concejal, dijo que se presentó para "defender la gestión" y justificó: "Hay muchos diputados nacionales que la gente no sabe quiénes son".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/sWFlwLF4qU — Corta (@somoscorta) September 9, 2025

Según el escrutinio provisorio, la lista encabezada por Nardini obtuvo un triunfo contundente en el municipio: 68,08% de los votos, con una diferencia aproximada de 45 puntos respecto de su principal adversario. El resultado lo posicionó como el intendente más votado de la provincia en estas elecciones bonaerenses.

Ads

El propio jefe comunal explicó que su candidatura tuvo un carácter “testimonial” y que el objetivo fue “defender la gestión” local frente a lo que describió como políticas nacionales que “vulneran” derechos en su distrito.

Nardini justificó su permanencia en el Ejecutivo alegando que su tarea cotidiana es “resolver problemas, recibir a los vecinos y estar en contacto permanente” con la comunidad.

Ads