Tras la celebración por haber resultado electo como concejal por la Libertad Avanza en el municipio de Florencio Varela, Ezequiel “Chamu” Taborda se encuentra en el ojo del huracán debido a un polémico video que compartió en sus redes sociales. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran al recién electo funcionario público visiblemente alterado, expresando su furia por el supuesto vandalismo a su local partidario y a su camioneta.

En el video, al que tuvo acceso el medio local Infosur Diario, Taborda arremetió con una serie de declaraciones agresivas y discriminatorias que generaron una ola de indignación y repudio en las redes sociales. En un tono inquietante, el flamante concejal expresó: “Ojalá se mueran todos los villeros mala leche, asco dan. Estoy re caliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta… Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen”.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de repudio por parte de la comunidad y figuras políticas locales. El Bloque de concejales del Partido Justicialista-Frente de Todos emitió un comunicado enérgico condenando las violentas expresiones. El espacio oficialista manifestó su repudio a cualquier forma de violencia y odio, reafirmando el compromiso de trabajar por un país donde todos sean respetados, “sin importar su origen o condición social”.

La concejal electa de Unión por la Patria, Laura Ravagni, también se sumó a las voces de repudio. En tanto, La edil del bloque unipersonal, Marcela Loyola, exigió una disculpa pública del concejal electo. Además, el exconcejal y dirigente del Movimiento Evita, Marcelo “Pitu” Basualdo, condenó las declaraciones de Taborda, destacando la importancia de “promover el respeto y la inclusión en la comunidad varelense”. Taborda debe asumir en su banca el próximo 10 de diciembre.