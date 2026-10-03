La llegada del papa León XIV a Luján, prevista para el 11 de noviembre, ya había generado un fuerte movimiento en el mercado de alojamientos, con poca disponibilidad y precios que en algunos casos se multiplicaron. Ahora, esa demanda también comenzó a ser aprovechada por estafadores que ofrecen falsas reservas de hotel.

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El caso fue detectado por Real Hotel Luján, que advirtió sobre una maniobra en la que una mujer terminó transfiriendo alrededor de $500 mil después de contactar a un perfil que utilizaba el nombre y la identidad visual del establecimiento.

La víctima habría llegado hasta el supuesto hotel a través de Instagram, donde encontró una cuenta que ofrecía alojamiento para quienes viajaran a Luján durante la visita del Pontífice. El perfil utilizaba fotografías y elementos gráficos del verdadero establecimiento para aparentar que se trataba de un canal oficial.

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La cuenta ofrecía estadías con pensión completa y otros servicios que, según explicaron desde el hotel, no forman parte de la propuesta del establecimiento. La mujer realizó la reserva y transfirió el dinero solicitado sin advertir que se encontraba frente a un perfil falso.

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Cómo funciona la maniobra

Uno de los elementos que permitió detectar la estafa fue el número telefónico utilizado para contactar a los potenciales huéspedes, que no coincide con la línea oficial de Real Hotel Luján.

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Los responsables también utilizan un contacto de WhatsApp identificado como “Hotel LUJAN 2”, desde el cual una persona se presenta como representante del establecimiento. El perfil utiliza fotografías y el logo del verdadero hotel y cuenta con un catálogo de alojamientos y servicios.

Desde Real Hotel Luján también detectaron diferencias en la cuenta bancaria utilizada para recibir el dinero. Mientras que el establecimiento posee una cuenta registrada a nombre de la empresa, la utilizada en la maniobra figura a nombre de una persona particular.

“Lo único que tenemos es un número de teléfono y parece que sigue activo”, explicó Erica, gerenta del hotel, quien incluso decidió comunicarse con ese contacto para comprobar si continuaba funcionando. La respuesta confirmó que el número seguía operativo.

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Desde el establecimiento también sospechan que la maniobra podría estar relacionada con un antiguo perfil utilizado por anteriores propietarios del hotel. Según explicaron, esa cuenta habría quedado inactiva y posteriormente podría haber sido vulnerada y modificada.

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El hotel pidió extremar los cuidados

Ante la situación, Real Hotel Luján difundió una advertencia para sus clientes y para quienes estén buscando alojamiento de cara a la visita del Papa.

“Ante la visita papal en noviembre de este año, hemos tomado conocimiento de situaciones desafortunadas para algunos usuarios. Les pedimos que presten atención a nuestros canales oficiales antes de accionar en una reserva, enviar información personal o efectuar un pago y solo comunicarse por ellos”, señalaron desde el establecimiento, según publicó el medio local El Civismo.

El hotel indicó que sus únicos canales oficiales son su WhatsApp institucional y la cuenta de Instagram @hotel.reallujan.

La advertencia cobra especial relevancia por el escenario que atraviesa Luján de cara al 11 de noviembre. El aumento de la demanda ya había llevado a que hoteles, departamentos y casas temporarias ofrecieran tarifas muy superiores a las habituales, mientras el Municipio trabaja para ampliar la oferta de alojamiento ante la llegada de miles de peregrinos.

En ese contexto, desde el establecimiento recomendaron verificar cuidadosamente los canales de contacto antes de enviar documentación, datos personales o realizar cualquier transferencia.

Los propietarios del hotel comenzaron además a realizar la denuncia correspondiente por la maniobra detectada.