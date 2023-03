Los alumnos del exColegio Nacional de Pehuajó (Escuela de Educación Secundaria N°6) realizaron una sentada en medio de la ola de calor que afecta el normal funcionamiento de las clases, las cuales finalmente se suspendieron. El distrito se encuentra en alerta naranja, aunque conurbano y noreste del territorio provincial está en nivel rojo.

El problema más grave de hoy fue la falta de agua potable. Matías Pujol, director del establecimiento explicó a la prensa que hubo una "falla de cañerías por lo que los alumnos no tienen ingreso al agua potable para higienizarse" y por eso "se decide la suspensión de clases hasta tanto se restituya el agua".

Según publicó Radio Mágica, los alumnos de 5º Comunicación y el Centro de estudiantes iniciaron una sentada, para reclamar porque no sólo no había agua, sino que no tienen ventiladores y o no funcionan.

Fidel Garrido, presidente del Centro, indicó que no recibieron información oficial sobre la compra de ventiladores, aunque sí pudieron ver que en algún aula había unos nuevos; y comentó que en el aula 0 que es enorme, solo hay un ventilador, y del aula 18, desapareció uno que supuestamente está en un depósito.

"El reclamo es de hace varios días, el alumno no se puede refrescar, hay aulas son ventiladores, el aula más grande tiene un solo ventilador y en otros han desaparecido", comentó.

Cómo cuidarse de los golpes de calor

Ante la sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39°, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamientos, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas, vómitos o dolor de cabeza, es recomendable solicitar asistencia médica, procurar estar a la sombra o en lugares frescos y refrescarse.

Las recomendaciones para cuidarse del calor son importantes y sirven para prevenir golpes de calor, que afectan sobre todo a los bebés, niños y personas mayores.

En estos días de alta temperatura, hay que aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, para mantener una hidratación adecuada, además de evitar las bebidas muy azucaradas, el alcohol y las bebidas con cafeína.

Recomiendan no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día, es decir, entre las 10.00 y las 16.00; usar ropa ligera, holgada, de colores claros, sombrero y anteojos oscuros; además de permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Además, es preciso reducir la actividad física, evitar comidas muy abundantes y, en cambio, preferir las frutas y verduras