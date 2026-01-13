El impactante episodio registrado este lunes en la costa atlántica, con una ola gigante que sorprendió a turistas y residentes en plena tarde y dejó un saldo trágico, no fue un hecho inédito. Hace más de 70 años, en el verano de 1954, la ciudad marplatense ya había vivido una situación similar que quedó grabada en la memoria colectiva por las escenas de pánico que se produjeron en las playas céntricas.

“Un oleaje de extraordinaria altura y violencia sorprendió a millares de bañistas”, tituló el diario La Capital el 21 de enero de 1954. Según relataba la crónica de la época, el fenómeno ocurrió al mediodía, “cuando nada hacía presumirlo”. De manera imprevista, una ola de proporciones inusuales se elevó y luego avanzó con “violencia aluvional” sobre la arena, arrastrando todo lo que encontraba a su paso.

El episodio generó escenas de verdadero terror entre las miles de personas que colmaban la costa. Mujeres y niños pequeños debieron ser asistidos con maniobras de respiración artificial, mientras que quienes se encontraban bajo toldos y sombrillas vivieron momentos de desesperación al perder contacto con sus hijos en medio del caos. Los bañistas que estaban dentro del agua fueron alcanzados por grandes masas de agua, aunque, afortunadamente, no se registraron víctimas fatales. Sí hubo varios casos de “principio de asfixia”.

La rápida intervención de los guardavidas, junto con la colaboración de turistas, ambulancias, puestos de socorro, personal de la Asistencia Pública Municipal y del Ministerio de Salud bonaerense, evitó que el hecho derivara en una tragedia mayor. Posteriormente, la Subprefectura Marítima informó que once personas habían sufrido asfixia, pero que todas se recuperaron tras recibir atención inmediata.

Aquel no fue el único antecedente. En 1945, en la Escollera Norte, bañistas también habían sido sorprendidos por cuatro olas inmensas que provocaron pánico y dejaron numerosos heridos.

Décadas después, en diciembre de 2022, un fenómeno similar se registró nuevamente a Mar del Plata. En aquel momento, los expertos advirtieron que los daños podrían haber sido mayores si el evento hubiera coincidido con la pleamar, prevista para las 7.09 con una altura de 1,49 metros.

En el episodio registrado este lunes, la situación fue aún más compleja por haberse producido durante la tarde y en medio de una jornada de intenso calor, cuando había una gran cantidad de personas dentro del mar. Como consecuencia, un hombre murió tras golpear contra las piedras de una escollera en Santa Clara, mientras que al menos 35 personas resultaron heridas de distinta consideración, en su mayoría de carácter leve.