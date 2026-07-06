Ola Polar: Continúa el alerta por frío extremo en la Provincia de Buenos Aires
Las bajas temperaturas no dan tregua en territorio bonaerense y sigue vigente un aviso del SMN de rango amarillo para este lunes.
La ola de frío polar que afecta a gran parte de Argentina todavía mantiene alerta en la Provincia y en más de 10 distritos por temperaturas extremadamente bajas.
En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las bajas marcas térmicas persistirán en los próximos días, y el alerta amarillo en Provincia rige para casi todo el territorio.
En algunas zonas bonaerenses esperan la caída de nieve.
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